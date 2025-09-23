38ª Caminhada Alexandrina une identidade e valorização histórica em Macapá
A Escola Estadual Dr. Alexandre Vaz Tavares realiza no sábado, 27, a tradicional Caminhada Alexandrina, criada em 1980 pelo professor de Educação Física Custódio, com o objetivo de incentivar a prática esportiva e fortalecer a integração entre escola e comunidade.
Neste ano, em sua 38ª edição, o evento traz o tema “Lugares de Preservação da Memória Coletiva”, ressaltando a importância da identidade cultural de Macapá. A caminhada terá saída em frente à escola, no bairro do Trem, percorrendo vias do Centro até a chegada na Concha Acústica Araxá, onde será realizada a programação cultural e de lazer.
A programação inclui café da manhã, apresentações musicais, desfile de Miss e Mister Caminhada Alexandrina, além de atrações como show de DJ e feijoada. Durante o percurso, os estudantes apresentam trabalhos sobre diferentes espaços de memória e identidade da capital, com cartazes, faixas e material informativo.
Confira a programação da 38ª Caminhada Alexandrina:
- Tema: Lugares da Memória Coletiva e Identidade de Macapá
- 7h às 7h30 – Café da manhã no refeitório da escola
- 7h40 – Abertura com a Banda Show AVT
Execução do Hino Nacional e do Hino do Amapá
- 7h50 – Saída da Caminhada Alexandrina
- 10h – Chegada no Sesc Araxá
Obs.: Entrada liberada somente para alunos. Convidados precisam pagar taxa para os funcionários do Sesc.
- 11h – Desfile Miss e Mister Caminhada Alexandrina
- Programação no Sesc:
- Show com DJ
- Feijoada
- Piscina liberada
Temas das turmas
- 111 – Praça Floriano Peixoto (Profs. Elis e Cleide)
- 112 – APA do Curiaú (Profs. Silvio e Odessa)
- 121 – Poço do Mato (Profs. Isnanda e Joanis)
- 122 – Poço do Mato (Profs. Jefferson e Maria de Jesus)
- 131 – Casa do Artesão (Profs. Indyhaia e Helena)
- 132 – Casa do Artesão (Profs. Messias e Laércio)
- 141 – Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva (Profs. João Carlos e Naiane)
- 142 – Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva (Profs. Petrúcio e Juciclea)
- 151 – Museu Sacaca (Profs. Pharlan e Pedro Paulo)
- 152 – Museu Sacaca (Profs. Eloany e Eracles)
- 211 – Primeiro Comando da PM-AP (Profs. Márcio, Ivana e Sheila)
- 212 – Orla de Macapá (Profs. Ronaldo e Fernando)
- 221 – Dança do Marabaixo – Patrimônio Cultural Imaterial (Profs. Lindsay, Yasmin e Suzane)
- 222 – Trapiche Eliezer Levi / Pedra do Guindaste (Profs. Paulo e Larissa)
- 231 – Arte Kusiwa dos Indígenas Wajãpi (Profs. Lidinalva, Silvana e Mikaeli)
- 232 – Estádio Zerão (Prof. Tito)
- 241 – Praça e Igreja Nossa Senhora da Conceição (Profs. Nairton e Clauber)
- 242 – Estádio Glicério Marques (Prof. Danillo)
- 251 – Escola Barão do Rio Branco – 1ª Escola de Macapá (Profs. Viviane e Tatiane)
- 252 – Santuário de Fátima (Profs. Keuma e Sandra)
- 262 – Praia da Fazendinha (Prof. Oscar Filho)
- 311 – Igreja São José de Macapá (Profs. Linda e Max)
- 312 – Fortaleza de São José de Macapá (Profs. Rosiany e Tatiane)
- 321 – Mercado Central (Profs. Dores, Wellington e Gilian)
- 322 – Marco Zero do Equador (Profs. Anderson e Marcelo)
- 331 – Escola Dr. Alexandre Vaz Tavares (Profs. Lourdes e Roseli)
- 332 – OAB/Biblioteca Euci Lacerda (Profs. Sheldon e Regina)
- 341 – Estádio Glicério Marques (Prof. Marcelo Barbosa)
- 342 – Bioparque da Amazônia (Profs. Thiago e Jéssica)
- 351 – Teatro das Bacabeiras (Profs. Luiz Matheus e Simone)
- 352 – UNA (Profs. Gracimara e Marinaldo)
- 361 – Praça do Coco – Isaac Zagury (Profs. Verinilda e Glaucia)
Local: Escola Estadual Dr. Alexandre Vaz Tavares
Data: 27/09/2025 às 7h0
Endereço: Avenida Felíciano Coelho, nº 117, no bairro do Trem, em Macapá
Agência de Notícias do Amapá