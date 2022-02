Incêndio atinge estabelecimento comercial e duas residências no Igarapé da Fortaleza

Um incêndio iniciado num estabelecimento comercial, de acordo com o Corpo de Bombeiros, se expandiu e atingiu parcialmente outras duas residências, todas em madeira, numa área de passarelas no Igarapé da Fortaleza, entre Macapá e Santana, na noite desta segunda-feira (14).

O Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes) detalhou que não houve feridos, nem queimados no sinistro, mas três pessoas foram levadas para o hospital por terem inalado muita fumaça. Os nomes, nem idades, foram informados.

Vídeos registrados por moradores locais mostram o impacto das chamas que podiam ser vistas de longe.

Em meio ao desespero, moradores e vizinhos tentaram conter o fogo por conta própria até a chegada dos bombeiros.

O incêndio aconteceu do lado de Macapá do Igarapé da Fortaleza, numa área conhecida como Ponte do Zezinho, localizada a poucos metros do canal, que dá acesso ao Rio Amazonas.

