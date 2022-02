Pelé é internado para continuar tratamento de tumor de cólon

Tomara que tenha pipoca, para assistir ao Super Bowl”, brincou o rei do futebol em suas redes sociais

Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, foi internado novamente para dar continuidade ao tratamento de tumor de cólon.

Aos 81 anos, ele está internado no Hospital Albert Einstein, e deu entrada no último domingo (13) para uma nova sessão de quimioterapia.

Em uma publicação nas redes sociais, o ex-jogador confirmou sua ida ao hospital e agradeceu pelas mensagens de carinho. Pelé afirmou também que iria acompanhar o Super Bowl.

Leia mais: Mendonça nega pedido de se declarar suspeito para analisar notícia-crime contra Bolsonaro

“Amigos, como tenho feito mensalmente, eu estou indo para o hospital continuar meu tratamento. Tomara que tenha pipoca, para assistir ao Super Bowl logo mais”, afirmou o jogador.

Pelé deu entrada no Einstein no dia 19 de janeiro de 2022 para exames de rotina. De acordo com a assessoria do ex-jogador, ele saiu da unidade no dia 20 e estava bem.

Em dezembro de 2021, o Rei do Futebol ficou internado por 17 dias para tratamento do tumor e sessões de quimioterapia. Na época, o jogador apresentou dificuldade com alimentação. Pelé foi liberado para passar as festas de fim de ano com a família, no Guarujá.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...