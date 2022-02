Colisão entre embarcações deixa mais de 10 feridos no Rio Amazonas

Não há informações sobre pacientes graves; todos foram levados para hospitais de Macapá e Santana. Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (14).

Por John Pacheco, g1 AP — Macapá

A colisão entre duas embarcações de transporte deixou vários passageiros feridos na tarde desta segunda-feira (14) no Rio Amazonas, na costa do município de Santana. Ao todo, 14 pessoas deram entrada em hospitais da cidade e da capital Macapá, informou a direção do Pronto Socorro de Santana.

Vídeos registrados logo após o ocorrido mostram a embarcação menor, uma lancha rápida, sendo rebocada até o porto do distrito de Igarapé da Fortaleza.

As imagens detalham uma forte pancada na lateral esquerda dianteira e em seguida pessoas deixando o barco, algumas delas feridas. O barco maior, feito de madeira, também ancorou no local, mas não apresentava danos estruturais.

Nenhum dos barcos naufragou, ambos aportaram no Igarapé da Fortaleza, que dá acesso ao Rio Amazonas.

A Capitania dos Portos informou em nota que a Marinha do Brasil tomou conhecimento do acidente e que será instaurado um inquérito administrativo para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido.

Situação da embarcação menor, mais danificada com a colisão — Foto: Paulo Pennafort/Rede Amazônica

Do G1 Amapá

