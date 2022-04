Demonstrações Financeiras da FAS são aprovadas sem ressalvas pelo 14º ano consecutivo

Contas da fundação são rigorosamente auditadas pela PricewaterhouseCoopers, uma das maiores empresas do mundo em serviços de auditoria e consultoria

Mais uma vez, as demonstrações financeiras da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) foram aprovadas sem ressalvas em auditoria independente realizada pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda, a PwC Brasil. Esta é a 28ª auditoria consecutiva pela qual a instituição passa desde a sua criação há 14 anos.

De acordo com o superintendente administrativo financeiro da FAS, Luiz Villares, a aprovação atesta o compromisso da instituição com a transparência na gestão e a prestação de contas de toda a movimentação contábil e financeira das atividades realizadas pela FAS na Amazônia. “Esse é um processo contínuo de alta qualidade de gestão das nossas contas e finanças. Temos 14 anos de atuação, realizamos duas auditorias de contas ao ano, são 28 auditorias realizadas, todas aprovadas sem ressalva”, destaca o superintendente.

Com atuação em 16 Unidades de Conservação (UCs) no Amazonas, a FAS atende, anualmente, mais de 41 mil pessoas em 647 comunidades do estado com o desenvolvimento de atividades em prol do desenvolvimento sustentável, da conservação ambiental e da melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais da floresta.

O trabalho da organização resultou, em 2021, a escolha da FAS como a melhor ONG do Brasil no prêmio Melhores ONGsem reconhecimento às suas boas práticas em governança, transparência e financiamento.

“O processo de auditoria funciona como uma revisão de toda nossa movimentação contábil e financeira, cujas informações são fornecidas aos auditores. As solicitações feitas por eles são bastante abrangentes, examinam toda nossa movimentação de receitas e despesas, com uma investigação profunda sobre todas as contas relativas a RH (Recursos Humanos), pagamentos e afins. Há bastante rigor no exame de cada item relativo à nossa movimentação financeira. Para isso, eles seguem um conjunto de normas aplicáveis em auditorias de contas de entidades como a FAS, tais como os CPCs [Comitê de Pronunciamentos Contábeis] e a norma ITG 2002 [Interpretação Técnica Geral ]”, explica Villares.

O superintendente acrescenta que as Demonstrações Financeiras contém um conjunto completo de notas explicativas, com o resumo dos programas das da FAS, suas políticas e normas financeiras, e demonstrações detalhadas de receitas, despesas, fluxo de caixa, valores recebidos de cada fonte financeira e assim por diante. “Com isso, temos a certeza de prestar um serviço à sociedade com transparência rigorosamente auditada pelos auditores independentes da PwC Brasil”, completa.

Para Luiz Villares, os resultados consistentes da FAS durante toda sua trajetória é um atestado de credibilidade para o trabalho realizado pela organização. “Isso nos dá o crédito necessário para que possamos seguir em frente como uma entidade consistente e robusta, com condições de fazer todas as nossas atividades dedicadas à qualidade de vida das populações indígenas e ribeirinhas, assim como outros projetos na Amazônia”, finaliza.

Os relatórios das auditorias e informações completas sobre a política de gestão e transparência da FAS podem ser acessados no link https://fas-amazonia.org/transparencia.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

