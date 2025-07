Pop Rua Jud do TJAP doa 900 kg alimentos ao Centro Terapêutico Nova Aliança com Deus, em Mazagão

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), por meio do Programa Pop Rua Jud Amapá, que tem como coordenador o juiz Marconi Pimenta, fez, nesta terça-feira (1º de julho), a entrega de 900 kg de alimentos para pessoas internadas no Centro de Recuperação Nova Aliança com Deus, localizado no município de Mazagão, distante cerca de 30 km de Macapá. A doação foi feita pelo magistrado ao pastor Mário Lacerda, responsável pelo Centro Terapêutico, que abriga vários cidadãos que estavam em situação de rua. A iniciativa reforça a aplicação dessa política no Estado, que aproxima o Judiciário das demandas reais da população vulnerável.

Os suprimentos foram adquiridos em cooperação do Programa Pop Rua Jud Amapá com o Governo do Amapá, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas). Também presente na entrega, o titular da Seas, Hugo Paranhos.

De acordo com o juiz Marconi Pimenta, a comunidade foi escolhida para receber as doações por estar inserida no projeto “Amapá Sem Fome” e ser um centro terapêutico que recepciona pessoas em situação de rua, indicadas pelo Pop Rua Jud Amapá.

“A comunidade terapêutica Aliança com Deus foi escolhida por acolher pessoas em situação de rua e dependência química, nas praças de Mazagão. O Centro retira-os das praças do município e oferta acolhimento com base em métodos científicos. A instituição, reconhecida como de utilidade pública, integra o projeto “Amapá Sem Fome” e atua na recuperação dos acolhidos com disciplina, liberdade e cuidado individualizado, em conformidade com a lei antimanicomial. Sem o apoio de espaços como este, cidadãos nessa condição continuariam expostas nas vias, sem acesso à saúde mental e à reabilitação”, detalhou o juiz Marconi Pimenta. “O Governo do Amapá, por meio da Seas, integra a rede Pop Rua Jud e considera essas instituições essenciais para reinserir pessoas em situação de rua em suas famílias e na sociedade. O projeto promove cuidados com a saúde mental, geração de renda e empregabilidade. Recentemente, cerca de 80 acolhidos receberam três toneladas de alimentos adquiridos de pequenos agricultores, com recursos dos programas “Amapá Sem Fome” e Conar. Quase todas essas pessoas vieram das ruas e estão em processo de reabilitação, na busca de reconstruir suas rotinas e retomar o controle sobre suas vidas, muitas vezes marcadas pelo adoecimento mental causado pelo uso prolongado de entorpecentes”, pontuou o magistrado.

Mais sobre o Centro

Localizado no município de Mazagão, o Centro de Recuperação Nova Aliança com Deus atende 80 pessoas que passam pelo processo de reabilitação de dependência química em álcool e drogas. O pastor Mário Lacerda, responsável pela entidade, enfatizou que a doação dos alimentos para os residentes foi vital, pois a entidade depende da ajuda da comunidade para se manter.

“Hoje nós temos uma quantidade de 80 moradores de rua, e estávamos com somente cinco quilos de arroz, e graças a Deus, por meio da ajuda do juiz Marconi Pimenta e do Governo do Amapá, recebemos 900 kg de alimentos. Este suprimento durará dois meses. Nosso Centro tem mudado a história desses jovens, que muitas vezes não tinham perspectiva de vida. Essa parceria é muito importante, porque por meio do programa Pop Rua Jud, acolhemos e cuidamos dessas pessoas. E depois eles saem daqui para continuar a sua vida social restaurada”, destacou o pastor Mário Lacerda.

Sobre o Pop Rua Jud Amapá

O programa Pop Rua Jud Amapá segue a Resolução nº 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que institui a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. A iniciativa realiza buscas ativas para cadastramento, disponibiliza serviços de cidadania, promove a prestação jurisdicional e encaminha as demandas às instituições públicas competentes.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Elton Tavares

Fotos: Flávio Lacerda

