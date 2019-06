Estudo indica que dengue pode ser transmitida através de relações sexuais

Da Redação

Segundo um estudo recente divulgado na Itália, foi descoberto que o vírus da dengue pode ser transmitido pelo sêmen, por meio de relações sexuais.

O estudo mostrou que o vírus sobreviveu por 37 dias no fluido.

De acordo com o médico Peter Liu a medicina terá que modificar as formas de transmissão da doença. “A literatura médica terá que passar a considerar a transmissão da dengue pelo sexo”.

O médico também alerta para os cuidados a serem tomados. “Isso é muito mais perigoso que a gente pode imaginar. Um exemplo é a mulher grávida e manter relações sexuais com o marido que tem zika, por exemplo, ele pode transmitir o zika para a mulher e para a criança”. alerta.

Ainda assim Peter ressalta que o estudo necessita de mais estudos médicos para comprovar quais vírus podem ser transmitidos e se pode acontecer em todos os casos. “Precisamos ressaltar que antes de qualquer coisa, a medicina precisa estudar mais a fundo se todos os vírus, como zika, chukungunya, podem ser transmitidos e em quais situações isso pode acontecer”.

Certo ou não, fica o alerta para o método mais seguro de prevenção, o uso do preservativo nas relações sexuais.

Fonte: Dr. Peter Liu