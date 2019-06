Padre impede Dança do Marabaixo dentro da Igreja Jesus de Nazaré, diz Daniela Ramos

Comunidade marabaixeira começa a se mobilizar para que tradição seja mantida no Dia do Divino Espírito Santo; vai ao bispo Dom Pedro Conti

Um impasse está estabelecido entre o novo padre titular da Paróquia Jesus de Nazaré, Luiz Miranda, e os marabaixeiros de Macapá, por conta da Festa do Divino Espírito Santo, a ser realizada domingo, 9.

Há muitos anos, os marabaixeiros do Mestre Pavão costumam incluir na programação ao Divino Espírito Santo a realização, pela manhã, de Missa na Igreja Jesus de Nazaré, seguida da Dança do Marabaixo, no interior do templo.

A família de Mestre Pavão procurou o novo pároco, solicitando o cumprimento da tradicional programação. Padre Paulo aquiesceu sobre a celebração da Missa, no entanto não aceitou a dança. O religioso disse a uma filha de Pavão que o Marabaixo pode ser dançado na frente da igreja, mas não dentro.

