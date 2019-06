Heineken abre vagas para jovens profissionais em todo o Brasil

Além do salário, entre os benefícios estão seguro de vida, previdência privada, assistência odontológica e outros

A Heineken, grupo de cervejaria holandesa, está com inscrições abertas para o programa Leadership Experiences Heineken, destinado aos jovens profissionais para as áreas de vendas & distribuição e recursos humanos. São oportunidades abertas para profissionais de todas as áreas do país

As vagas são para profissionais graduados entre 2015 e 2017 e que tenham, no mínimo, dois anos de experiência no mercado, além de conhecimentos avançados ou fluência na língua inglesa e total mobilidade nacional durante e após o término do programa. Todos os cursos superiores são elegíveis.

Os escolhidos terão a oportunidade de conhecer de perto todos os processos da companhia em diferentes localidades do Brasil e aprimorar seus conhecimentos em trilhas especializadas de desenvolvimento. Ao final dos 12 meses de programa, os participantes poderão assumir posições de gestão nas áreas de vendas & distribuição e recursos humanos da cervejaria, de acordo com o perfil e performance apresentados.

