Estágio no MPF: inscrições preliminares prorrogadas até sexta-feira (15) 

Concurso seleciona estudantes de direito e secretariado executivo. Prazo para confirmação da inscrição segue até 18 de setembro

O Ministério Público Federal (MPF) no Amapá prorrogou as inscrições da seleção de estágio até 15 de setembro. O concurso seleciona estudantes de direito e secretariado executivo. O formulário de inscrição preliminar está disponível no site www.mpf.mp.br/ap, na opção Processos Seletivos.

As provas estão agendadas para 9 de outubro, às 9h, em local a ser definido e divulgado na página do processo seletivo. A seleção visa a formar cadastro reserva, com previsão de abertura de vagas para ainda este ano.

Confirmação da inscrição – A partir desta quinta-feira (14), os inscritos devem entregar os documentos exigidos no edital, a fim de confirmar a inscrição. O candidato que não apresentar a documentação, até 18 de outubro, não terá sua inscrição efetivada.

O estagiário do MPF recebe bolsa de R$ 976 e auxílio-transporte de R$ 11 por dia de estágio. A jornada de trabalho é de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais. Seguro contra acidentes de trabalho e recesso remunerado de 30 dias por ano são direitos do estagiário. As atividades a serem desempenhadas estão relacionados ao curso em formação.

Assessoria de Comunicação Social

Ministério Público Federal no Amapá

