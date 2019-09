Segunda edição do Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural acontece nesse domingo

Neste domingo (08), o Sistema Faeap/Senar-AP estará no Distrito de Anauerapucu, município de Santana, com atividades do Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural. Na programação que ocorrerá das 08h às 17h, no entorno do posto de saúde da localidade, estão agendados serviços de saúde, palestras, feira de produtos agrícolas e brechó de novos e usados.

Nos atendimentos de saúde serão oferecidos exames de PCCA, PSA, teste rápido de HIV/Sífilis, vacinação, assistência odontológica e clínico geral. Na ocasião, os primeiros 50 participantes atendidos pelo Programa receberão kits brindes.

A ação de Promoção Social do Sistema Faeap/Senar-AP será desenvolvida em parceria com a prefeitura de Santana, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e RURAP.

Serviço:

Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural

Data: 08 de setembro (domingo)

Local: Posto de Saúde do Distrito de Anauerapucu

Horário: 08h às 17h

