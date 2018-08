Facebook Watch, o “YouTube” de Mark Zuckerberg, agora está no Brasil

LEONARDO MÜLLER

O Facebook Watch — basicamente uma versão simplificada do YouTube para o Facebook — estreou hoje (29) em todo o mundo e, consequentemente, no Brasil. O recurso estava disponível nos EUA há cerca de um ano e, agora, foi liberado globalmente de uma só vez. Ainda assim, essa novidade está sendo distribuída de forma gradativa, e você talvez não veja o recurso no momento.

Para conferir a novidade no seu smartphone Android ou iOS, você deve procurar o ícone de uma pequena TV com um símbolo de play no meio. Esse elemento pode estar no topo da tela principal do app ou dentro do menu de “Mais”.

