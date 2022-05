Ápice do fenômeno ocorrerá à 1h11 da madrugada

Vítor Heringer

Eclipse lunar total acontecerá em 16 de maio e será visível em todo o Brasil

Na madrugada de 16 de maio, todo o Brasil poderá assistir a um eclipse lunar total, evento raro da astronomia. O fenômeno acontece quando a Lua é encoberta pela sombra da Terra no espaço, a partir do alinhamento entre Sol, a Terra e a Lua.

Além disso, a Terra servirá como uma espécie de filtro, dando um toque avermelhado à imagem do satélite natural, gerando a famosa “Lua de Sangue”.

Segundo o Astronomiaum, página especializada no tema, o eclipse começará a se formar às 22h32 (horário de Brasília) do dia 15 e seu ápice ocorrerá à 1h11 da madrugada do dia 16. O fim do evento está previsto para às 3h51.

Para quem acompanhar o evento pela internet, o Observatório Nacional costuma realizar transmissões ao vivo dos eclipses em seu canal do YouTube.

