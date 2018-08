Os estágios do câncer de pulmão e o tratamento em cada um

Um tumor inicial nesse órgão é muito diferente de um avançado. Veja as diferentes fases da doença e por que é tão importante fazer o diagnóstico precoce

Theo Ruprecht

É bom lembrar, principalmente no Dia Nacional de Combate ao Fumo, que até 90% dos casos de câncer de pulmão são provocados pelo tabaco, esteja ele no cigarro, no narguilé ou onde for. Mas a verdade é que esse tipo de tumor, não importa sua causa, torna-se bem mais agressivo quando detectado em estágios avançados.

Agora, o que são esses tais estágios do câncer? “São formas de categorizar a doença conforme sua evolução no corpo. Quanto mais ela avança, mais grave costuma se tornar”, define o oncologista Marcelo Cruz, membro do comitê científico do Instituto Lado a Lado Pela Vida, organização que organiza a campanha #RespireAgosto.

Após o diagnóstico, os médicos fazem o chamado estadiamento do câncer, que justamente serve para definir o estágio em que ele está. São, na verdade, muitas variáveis incluídas, que variam para cada tipo de tumor.

