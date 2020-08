Ciclone extratropical se aproxima da Bahia, alerta a Marinha

Fenômeno deve ocorrer até a próxima madrugada



Um ciclone extratropical, localizado a cerca de 750 quilômetros da costa do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, poderá, ao se deslocar para Noroeste, provocar – até a noite de hoje (26) – ventos de direção sudoeste a sudeste, com intensidade de até 75 km/h, na faixa litorânea entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, ao sul de Ilhéus.

O alerta foi dado pela Marinha, tendo por base dados de seu Centro de Hidrografia, bem como do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e da Força Aérea Brasileira.

Com isso, a previsão é de que ventos favoreçam a ocorrência de “agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção sudoeste a sudeste, com até 5 metros de altura, entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Cabo Frio, do Espírito Santo e da Bahia, ao sul de Caravelas, até a madrugada do dia 27 de agosto”, informou, por meio de nota, a Marinha.

Acrescentou que há nessas áreas condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de direção sudeste de até 3 metros de altura até a noite de hoje.

A Marinha alerta aos navegantes que consultem os avisos de mau tempo antes ao se deslocarem ao mar, e que façam “ampla divulgação às comunidades de pesca, esporte e recreio” sobre a situação.

As consultas podem ser feitas por meio do site ou por meio do aplicativo Boletim ao Mar, disponível para download, tanto para o sistema Android, quanto para o IOS.

