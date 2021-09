Cegonha reaprende a viver com prótese 3D criada por estudante

Animal perdeu uma das pernas ao tentar alçar voo pela primeira vez

Um refúgio de animais na República Tcheca achou uma maneira inusitada de ajudar uma cegonha que foi resgatada com um grave ferimento.

O animal, que perdeu uma das pernas ao tentar alçar o primeiro voo a partir de uma chaminé, está reaprendendo a caminhar com o uso de uma prótese projetada por computador e construída em uma impressora 3D.

O estudante colegial Matyas Michl foi o autor do projeto, mas afirma que ainda há espaço para melhorias.

“A prótese foi impressa em uma impressora 3D. Tive que preenchê-la com espuma, porque o plástico não é muito confortável para caminhar. No momento, a prótese infelizmente está girando, então estamos tentando estabilizá-la com uma articulação. Também estou trabalhando com uma meia de silicone que poderia fazer com que a articulação não precise ser na perna e a prótese fique bem mais firme.”

A técnica de impressão de próteses em 3D já é usada para aplicações médicas e veterinárias no Brasil.

EBC

