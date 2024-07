‘Peixinhos Voadores’ oferta vagas para crianças e adolescentes, em Macapá

Aulas acontecerão no Comando Geral da Polícia Militar, na Zona Sul da capital, com início previsto para o dia 5 de agosto.

O Governo do Amapá promove um dos projetos sociais mais tradicionais da Polícia Militar do Amapá. O “Peixinhos Voadores” oferta 50 vagas para as aulas de natação para crianças e adolescentes de Macapá, dos 4 aos 17 anos. As inscrições são gratuitas e acontecem até o preenchimento das vagas.

As aulas, também gratuitas, têm início previsto para 5 de agosto no Comando Geral da PM, localizado na Rua Jovino Dinoá, no bairro Beirol, na Zona Sul. Os interessados devem se inscrever presencialmente das 8h às 12h, na Diretoria de Ação Social e Cidadania (Dasc/PM), na Avenida Rio Xingu, 357, no bairro Perpétuo Socorro, na Zona Leste da capital.

Os pais ou responsáveis devem entregar cópias do RG, comprovante de residência e declaração escolar, além de uma foto 3×4 da criança ou adolescente. Segundo a capitã Cleonice Madureira, diretora adjunta da Dasc, o projeto atende atualmente mais de 900 pessoas em três pólos: no Comando Geral da PM, no 2º Batalhão, e m Macapá e no Batalhão Ambiental, em Santana.

“O projeto social tem o objetivo da inclusão, de oferecer às crianças e aos adolescentes a oportunidade de realizar um esporte, no caso do ‘Peixinhos Voadores’, a natação. Hoje são cerca de 930 alunos que aprendem, além da natação, a disciplina, o compromisso, o respeito e a cidadania”, destacou a capitã.

Formação de cidadãos

Fundado em 19 de abril de 2002, o projeto ganhou o nome em homenagem ao idealizador, Sebastião Mota, que ficou conhecido como ‘Peixe Voador’ por ter sido um atleta destaque em competições nacionais e internacionais de natação.

Como nadador e militar da Aeronáutica, o professor Mota, como hoje é carinhosamente chamado por todos, já ensinou a modalidade para mais de 20 mil pessoas, em mais de duas décadas de existência do projeto.

Agência de Notícias do Amapá

