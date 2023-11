Fecomércio AP abre inscrições para o Concurso de Vitrines e Fachadas 2023

As inscrições começaram nesta segunda-feira (13) e vão até 30 de novembro

Incentivando a criatividade neste Natal, a Fecomércio Amapá abriu, nesta segunda-feira (13), as inscrições para mais uma edição do Concurso de Vitrines e Fachadas, que este ano traz o tema “Criando a magia do Natal” e premiará participantes de Macapá e Santana.

Realizado há mais de dez anos pela Federação, o concurso já premiou diversas empresas dos mais variados segmentos comerciais. A iniciativa é tradição no comércio amapaense e tem como objetivo estimular o clima natalino nos centros comerciais.

Os interessados devem se inscrever, de forma on-line, por meio do link https://fecomercio-ap.portaldocomercio.org.br/concurso2023/, no período de 15 a 30 de novembro. É necessário enviar os dados da respectiva empresa (nome fantasia, CNPJ, endereço, telefone) e indicar em qual categoria deseja concorrer. Todos os detalhes e o edital do concurso estão no link acima.

Julgamento

O julgamento do Concurso de Vitrines e Fachadas do ano de 2022 terá duas modalidades de votos para eleger o vencedor que estarão divididas em:

A) apuração da soma numérica das “curtidas” nas fotos publicadas no perfil oficial da Fecomércio/AP no Instagram (@fecomercioap), sendo que computará 10 (dez) pontos para a empresa que tiver a publicação mais curtida. B) análise por uma comissão julgadora formada por cinco profissionais, sendo dois do Sistema Fecomércio Amapá e três especializados no ramo da Arquitetura, Desing, Decoração, Eventos ou Artes Plásticas, que considerarão apenas os aspectos decorativos, com pontuação de notas inteiras de um a dez, sem fração, e avaliarão os seguintes critérios: Originalidade; Criatividade na abordagem do tema natalino; e Impacto Visual.

O período de julgamento será entre os dias 11 e 15 de dezembro.

A divulgação dos vencedores acontecerá em 18 de dezembro de 2023, no site da Fecomércio e seus respetivos perfis oficiais no Facebook e no Instagram.

Premiação

O concurso irá premiar duas empresas por categoria nos municípios de Macapá e Santana, totalizando R$ 17 mil em prêmios. Confira:

Na categoria Fachada:

1º lugar: R$ 2.200,00

2º lugar: R$ 1.450,00

Na categoria Vitrine:

1º lugar: R$ 1.650,00

2º lugar: R$ 1.200,00

Na categoria decorador/vitrinista:

1º lugar: R$ 1.100,00

2ºlugar: R$ 800,00

O ganhador ou a ganhadora do sorteio #EuCurtooConcursodeVitrineseFachadas2023 no perfil oficial da Fecomércio Amapá, no Instagram e Facebook, receberá o seguinte prêmio:

1º lugar: R$ 300,00

Sugestão de Entrevistado:

Julierme Souza – Assessor Jurídico da Fecomércio Amapá

Local: Prédio da Fecomércio Amapá

Endereço: Avenida Procópio Rola, 261, centro, Macapá-AP

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amapá – Fecomércio/AP

Divisão de Comunicação

Valdeí Balieiro – Assessor de Comunicação

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...