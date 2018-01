WhatsApp para iPhone reproduz vídeos do YouTube dentro do app

Uma novidade interessante está a caminho do WhatsApp: trata-se da possibilidade de reproduzir vídeos do YouTube diretamente no app, sem precisar abandonar a tela de conversa para isso. De acordo com o site WABetaInfo, o recurso começa a ser disponibilizado a partir de hoje com a versão 2.18.11 para iOS.

Com a nova função, o player do YouTube aparece sempre que um link é enviado em uma conversa do WhatsApp. Então, basta pressionar o botão play para que o vídeo comece a carregar e a ser reproduzido, inclusive com a possibilidade de reprodução em tela cheia, uma experiência quase completa do YouTube dentro da interface do mensageiro mais usado do planeta.

Além de ver em tela cheia, é possível assistir ao vídeo no canto da tela e em tamanho reduzido enquanto a conversa continua rolando normalente normalmente, um recurso semelhante ao do próprio aplicativo do YouTube. Um inconveniente, porém, é impossibilidade de mudar de chat enquanto o vídeo é reproduzido: a transmissão para quando você sai da conversa.

