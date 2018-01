AM distribui novo medicamento que previne HIV

Tratamento será oferecido a pessoas que não têm o vírus, mas que estão mais expostas à infecção

A partir desta quarta-feira (17) começa a ser distribuído no Amazonas um novo medicamento de prevenção ao HIV, a Profilaxia Pré-Exposição, a chamada PreP.

O tratamento será oferecido a pessoas que não têm o vírus, mas que estão mais expostas à infecção. É o caso de profissionais do sexo, homossexuais, transexuais e casais sorodiscordantes, quando apenas um dos parceiros é soropositivo.

O medicamento foi enviado pelo Ministério da Saúde e será distribuído pela Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, em Manaus. Os interessados em iniciar o tratamento devem agendar consulta na instituição de saúde. Serão 32 atendimentos por mês.

Os pacientes vão receber a medicação para tomar em casa diariamente. O responsável técnico pela distribuição da PreP no estado do Amazonas, Raphael Bezerra, ressalta, no entanto, que o uso da profilaxia não descarta outros métodos de prevenção como a camisinha.

“Essa profilaxia ela não vem substituir nenhuma outra medida de prevenção que já existe, incluindo o então ela é uma profilaxia complementar. Ou seja, o preservativo ainda continua sendo o meio preventivo mais eficaz e até mesmo que vai fazer o uso da PreP recomenda-se que utilize o preservativo”, declarou

Ainda de acordo com Raphael Bezerra, o Amazonas tem o segundo maior índice de casos notificados de HIV e o maior índice de mortalidade por Aids no Brasil.

Rádios EBC