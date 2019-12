Um homem que se tornou um ícone na televisão brasileira! Um jovem que não nasceu em berço de ouro! Que fez companhia a muitas pessoas em suas tardes de domingo. Vem comigo que hoje você vai saber:

Quem foi Gugu Liberato – Historia Completa

ORIGEM

Para falarmos sobre a origem de Gugu Liberato vamos voltar ao passado e falar de seus pais. Os pais de Gugu era imigrantes portugueses, de família pobre, seu pai era caminhoneiro e sua mãe vendedora de roupas na rua. Gugu nasceu no dia 10 de abril de 1959 em São Paulo e era o filho mais novo da família, já aos 14 anos seu pai arrumou para ele seu primeiro emprego como office-boy, onde ele trabalhava durante o dia e todo fim de expediente ele corria para programas de auditório, Gugu já havia tomado gosto por televisão então decidiu enviar cartas ao seu ídolo Silvio Santos dividindo com ele algumas ideias para alguns de seus programas.

INICIO DA CARREIRA

O inicio de sua carreira na televisão aconteceu enquanto ele era muito jovem ainda, com seus 14 anos de idade Gugu após enviar diversas cartas para Silvio Santos com dicas de brincadeiras foi contratado por Silvio para trabalhar por trás das câmeras como assistente de produção do programa Domingo no Parque que era apresentado por Silvio Santos no inicio da década de 1970 o jovem conciliou o serviços com os estudos e chegou a prestar vestibular sendo aprovado para o curso de odontologia ao qual ele abandonou um mês após começar. Gugu trabalhou por trás das câmeras durante muito tempo e acabou se formando em jornalismo. Mas foi no ano de 1981 que Silvio convidou Gugu a apresentar seu primeiro programa, a versão paulista de Sessão Premiada. Já no ano seguinte Gugu ficou a frente do programa Viva a noite que foi um grande sucesso dos nos 80 onde promovia exaustivamente a famosa musica não se reprima do grupo Menudo.

CONTRATO COM A GLOBO

No ano de 1987 Gugu recebeu uma proposta de trabalho da emissora Globo a qual o apresentador chegou a assinar um contrato. Mas ele foi surpreendido ao saber que Silvio Santos havia ido pessoalmente ao escritório da Globo para pedir que dispensassem ele, após isso Silvio Santos fez uma proposta milionária para ele continuar no SBT pois Silvio Santos ficaria afastado da emissora devido a uma cirurgia. Gugu aceitou e assumiu boa parte da programação de domingo. Segundo a lenda tempos depois Fausto Silva que era da Bandeirante foi contratado e assim nascia o Domingão do Faustão.

SUCESSO COMO EMPRESARIO

Apesar de ser popularmente conhecido como apresentador Gugu Liberato também viu a possibilidade em se tornar um grande empresário. Após o sucesso do grupo Menudos Gugu aproveitou para lançar bandas como Dominó e Polegar que fizeram um grande sucesso na época. Sua produtora também foi responsável por diversas gravações de comerciais, programas e séries. Gugu chegou a atuar até mesmo em filmes ao lado de Xuxa, Angélica e ate mesmo junto com o grupo Os Trapalhões. Mas ele não parou por ai, Gugu lançou Lps e cds que venderam mais de 100 mil cópias, lançou também duas séries de revistas em quadrinhos, a ultima leva foi lançado entre 1988 e 1990 com 20 gibis e 4 almanaques.

POLÊMICAS

Apesar de tudo Gugu também esteve envolvido em alguns escândalos, no ano de 1990 o programa Domingo legal exibia um quadro chamado “Banheira do Gugu” que consistia em mulheres usando minúsculos biquínis tentando impedir homens de sunga de pegar alguns sabonetes dentro de uma banheira chega d’água. Segundo informações no ano de 2000 o Ministério Publico reclassificou o programa impedindo que o quadro fosse exibido. Mas talvez a maior delas tenha sido uma suposta entrevista que foi exibida no ano de 2003, na matéria exibida pelo programa mostra uma entrevista feita com dois supostos integrantes de uma facção criminosa. Segundo relatos após o Ministério Publico realizar uma investigação a entrevista se mostrou falsa.

No dia 20 de novembro a assessoria de Gugu Liberato informou que ele havia sofrido um acidente doméstico, no dia 22 foi divulgado que ele havia falecido.

“Tudo na vida tem um ciclo, princípio, meio e fim. A vida está em constante movimento, à mudança é a lei da vida. Então valorize seus pais hoje, valorize as pessoas que você ama, diga a essas pessoas o quanto elas são importantes a você. Nossa passagem pela terra é incerta então aproveite mais as boas companhias de quem, te, faz feliz.”

