Babalorixa confirma o 15º Réveillon dos Cultos Afros no Araxá

O Babalorixa Pai Claudio de Oxóssi, confirma a realização do 15º Réveillon dos Cultos Afros, na concha acústica do Araxá no dia 31/12.

O evento é o maior encontro das religiões de matriz africana do Estado que reúne casas de umbanda e candomblé.

O ponto alto do evento é o ritual de oferenda a Iemanjá onde a imagem desce o rio amazonas e são ofertadas flores.

Pai Claudio afirma que será distribuído 100 litros de banho de cheiro, defumação e descarrego. “Mesmo com nossas dificuldades financeiras para promover o evento, ela vai ser realizado de forma humilde mais que não perdera o brilho desses 15 anos que vem sendo promovido” disse Pai Claudio.

