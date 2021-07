Prefeitura de Macapá prorroga campanha de vacinação antirrábica na capital

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) prorroga o período de vacinação contra raiva animal em bairros de Macapá selecionados pelo Departamento de Vigilância Ambiental. O novo cronograma vai de 20 de julho a 6 de agosto, no horário de 9h às 13h.

Os bairros que recebem a vacinação nesta etapa da campanha são: Ipê, Açaí, Oscar Santos, Macapaba, Ilha Redonda e Curiaú. O planejamento do Departamento é alcançar todos os bairros de Macapá até o fim do ano.

Orientações

Para receber o imunizante é necessário apresentar a carteira de vacinação do animal. As equipes de saúde orientam que fêmeas prenhas ou em fase de amamentação, animais que estão doentes e/ou passam por algum tratamento com utilização de anti-inflamatórios ou antibióticos, não tomem a vacina.

O Departamento de Vigilância Ambiental já vacinou 28.700 animais desde fevereiro deste ano.

A secretária municipal de Saúde, Karlene Lamberg, enfatiza a importância da vacinação antirrábica como estratégia de controle de saúde pública nos bairros. “Visto que estamos em período de pandemia, vamos realizar a vacinação estrategicamente por bairros”, explica.

Para o diretor do Departamento de Vigilância Ambiental, Bruno Barros, devido à grande procura ocorrida no último sábado, no Dia D da campanha, e ao grande número estimado de animais, as ações alcançarão locais ainda não contemplados.

” Levantamos a necessidade do Departamento de Zoonoses fazer adequações na disponibilidade de vacina à população, facilitando agora os bairros que ainda não receberam as equipes”, disse.

Datas e locais de vacinação

9h às 13h

De 20 a 23 de julho

Bairro Ipê

Quadra da Escola Professora Maria Celes Coutinho Ferreira

(Av. Mogno, 404 – Lot Sol Nascente, Macapá – AP, 68909-468)

Bairro Açaí

Centro Especializado em Reabilitação (CER)

(Rua. das Pupunhas, 649-543 – Infraero, Macapá – AP, 68908-898)

Oscar Santos

Centro Comunitário do Conjunto S/N

De 26 a 30 julho

Macapaba

Residencial Macapaba I, Centrinho da Quadra 2

(Rua: Francisco das Chagas Bezerra)

De 02 a 06 de agosto

Ilha redonda

UBS Ilha Redonda

(1ª Avenida, s/n, comunidade de Ilha Redonda)

Curiaú

Centro Comunitário do Curiaú de Baixo

(Rua: Santo Antônio S/N, próximo a igreja Santo Antônio)

Cristiane Mareco

Secretaria Municipal de Saúde

