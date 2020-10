Senac abre inscrições para diversos cursos gratuitos

Com inscrição on-line, três cursos são oferecidos na modalidade remota e presencial

O Sistema Fecomércio AP, por meio do Senac Amapá, abre inscrições para o Programa Senac de Gratuidade (PSG). São ofertadas 20 vagas para o curso de Recreador (modalidade presencial), 20 vagas para o curso Técnico em Farmácia (modalidade remota) e 20 vagas para o curso Técnico em Saúde Bucal (modalidade remota). As inscrições acontecem nesta quinta-feira (15), a partir das 10h, no site http://send3.ap.senac.br/send3/site/psg.

As vagas são destinadas a alunos matriculados ou egressos da educação básica, trabalhadores empregados ou desempregados, cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois (2) salários mínimos federais e usuários dos programas de proteção a pessoas ameaçadas.

Após o preenchimento das 20 vagas imediatas de cada curso, o interessado pode se inscrever no cadastro reserva. A classificação é feita de acordo com a ordem de inscrição on-line no curso escolhido pelo candidato, levando em consideração a hora, os minutos e os segundos da sua inscrição.

Resultado

O resultado do processo seletivo será publicado no site oficial do Senac Amapá www.ap.senac.br, na sexta-feira (16), a partir das 14h. A confirmação da matrícula dos candidatos selecionados acontece nos dias 19 a 22 de outubro, no horário de 8h às 19h, presencialmente na sede do Senac, em Macapá.

Edital

O edital do Programa Senac de Gratuidade (PSG) – 06/2020, está disponível no endereço eletrônico http://www.ap.senac.br/psg/assets/arquivos/EDITAL-PSG-06-2020-CEP-MACAPA/EDITAL-PSG-06-2020-CEP-MACAPA.pdf

Serviço – Senac Amapá

Endereço: Av. Henrique Galúcio, nº1999, Santa Rita – Macapá/AP

