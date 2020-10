Médico amapaense se prepara para cirurgia oftalmológica inédita em Macapá

Por meio da tecnologia ICL, será realizado um implante de lente fácica

Uma cirurgia inédita está marcada para os dias 13 e 14 de outubro em Macapá, norte do Brasil. O Dr. Lucas dos Santos da Mata Rezende vai conduzir uma cirurgia de implante de uma lente refrativa, chamada implante de lente fácica, feito a partir da tecnologia da lente, ICL – implantable contact lens – Advance.

As lentes ficarão entre o cristalino e a íris. A finalidade é fazer a paciente deixar de usar grau — ela apresenta um alto grau de miopia e de astigmatismo. “Vou fazer um implante sem tirar a lente natural do olho e sem mudar a curvatura da córnea, mantendo as duas lentes. A nova lente ficará entre a lente interna, que é o cristalino, e a córnea”, explica do médico.

Esse tipo de cirurgia é principalmente indicado nos casos em que os pacientes possuem contraindicações a cirurgia refrativa convencional (no excimer laser), se tornando mais um importante instrumento em busca da independência dos óculos.

O procedimento inédito na Amazônia, terá início hoje, 13 as 16h em uma clínica de Macapá.

