Prefeitura Municipal de Macapá alerta população para recebimento da dose do reforço da vacina contra covid-19

A eficácia do imunizante só é possível respeitando a quantidade de doses indicadas e ainda o intervalo de uma dose para outra.

Em busca do alcance de 70% de vacinados com a segunda dose da vacina contra covid-19, a Prefeitura Municipal de Macapá promove uma série de iniciativas para que o público encerre o seu esquema vacinal. São ações itinerantes que acontecem na região central da cidade e, também, nos bairros da capital.

Até o momento, Macapá já conta com 90,26% da população imunizada com a primeira dose da vacina e desse total, apenas 55,26% encerraram o seu esquema vacinal com a aplicação da segunda dose. Isso representa um déficit de 140 mil pessoas que ainda não procuraram um ponto de vacinação para receber a segunda dose do imunizante.

De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Kleverton Siqueira, a população precisa estar atenta para o recebimento da segunda, porque é ela que garante a eficácia do imunizante.

“A população, de um modo geral, precisa se conscientizar que não podemos regredir com esta pandemia. O município alcançou um percentual alto de vacinados com a primeira dose, mas ainda é necessário avançar na cobertura vacinal da segunda dose. Precisamos alavancar a dose do reforço porque a eficácia do imunizante só é possível respeitando a quantidade de doses indicadas e ainda o intervalo de uma dose para outra”, explica o subsecretário.

Na capital, a Prefeitura segue solicitando a colaboração dos empresários e da população por meio das fiscalizações e o cumprimento das medidas sanitárias de prevenção a propagação do vírus e para isso edita decretos que visam a preservação da saúde e o controle da pandemia e, consequentemente, o aumento do número de infecções por SARS-CoV-2 em Macapá.

“Seguir os protocolos é a melhor maneira de impedir que outras pessoas sejam infectadas. Mas a principal ferra para evitar que o vírus se propague continua sendo a vacinação, que é uma estratégia coletiva. Para obter um resultado satisfatório é necessário a colaboração de toda população. Para isso é fundamental concluir o esquema vacinal com todas as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde”, conclui Kleverton Siqueira.

Estratégia de Vacinação



Nesta semana a campanha inicia com a disponibilização de pontos de vacina no Shopping Macapá, na região central da capital e no Amapá Garden Shopping, na zona sul, que serão pontos fixos e funcionarão das 9h às 15h.

Além da vacinação itinerante e nos pontos de drive-thru, o município disponibiliza de segunda à sexta-feira, no período da manhã e tarde, o imunizante contra covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Brasil Novo, BR-210, Novo Horizonte, Marcelo Cândia, Álvaro Corrêa, Pedro Barros, Pedrinhas, Raimunda Hozanan, Padre Raul Matte, Leozildo Fontoura, São Pedro, Rosa Moita, Lélio Silva, Marabaixo, Cidade Nova, Pacoval e Perpétuo Socorro. Elas atendem esta demanda das 8h às 12h e das 4h às 18h. O imunizante também está disponível na Unidade Covid Santa Inês, que funciona das 9h às 15h. Já aos sábados, a vacinação acontece em pontos estratégicos da cidade.

Todos os locais de vacinação, horário e público atendido são divulgados diariamente nos canais de comunicação oficiais da Prefeitura de Macapá no Facebook, Twitter e Instagram. A informação também está disponível no site da instituição, disponível em macapa.ap.gov.br.

