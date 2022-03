Após acordo de cessar-fogo, Ucrânia retoma retirada de civis em regiões próximas a Kiev

Segundo a vice-primeira-ministra ucraniana, Putin disse que respeitará a trégua entre as 9h e as 21h do horário local

pós um acordo de cessar-fogo entre ucranianos e russos, a Ucrânia retomou a retirada de civis nesta quarta-feira (9), segundo a vice-primeira-ministra do país. Ainda de acordo com Iryna Vereshchuk, Vladimir Putin alegou que respeitará a trégua temporária entre as 9h e as 21h (das 4h às 16h no horário de Brasília).

Localizada a 330 quilômetros de Kiev, a cidade de Sumy voltou a usar seu corredor humanitário hoje. A informação foi divulgada por Dmytro Zhyvytskyi, chefe da Administração Regional. Na madrugada, foram registrados ataques na região. Em Energodar e Izium, próximos à capital, também há evacuação de civis.

Hoje é o 14º dia da invasão russa sobre o território ucraniano. Os Estados Unidos e países da União Europeia seguem com sanções contra a Rússia e contra o presidente do país. Uma preocupação do leste europeu com os conflitos são as usinas nucleares. As forças russas já dominaram Chernobyl e Zaporizhzhia, por exemplo.

