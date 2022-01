Covid-19: Confira o público-alvo para imunização desta quinta-feira (27)

Crianças a partir de 9 anos e adultos poderão se vacinar em diversos pontos da cidade.

A Prefeitura de Macapá, diariamente, cumpre o ciclo de vacinação da população. Nesta quinta-feira (27), serão priorizadas crianças de 9 a 11 anos sem comorbidades, além das idades de 5 a 11 anos que estejam no grupo de risco, sendo exigido o acompanhamento dos pais ou responsáveis.

Para os cidadãos adultos com a imunização pendente, seja segunda dose ou reforço, a aplicação segue até que todos tenham o ciclo finalizado. É importante que o público esteja portado de documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e laudo médico, caso apresente alguma doença de risco.

Para o público infantil a vacina estará disponível das 8h às 12h e das 14h às 18h nas seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Fazendinha, Coração, Padre Raul Matte, Leozildo, Pedrinhas, São Pedro, Rosa Moita, Raimundo Hozanan, Cidade Nova, Pacoval, Novo Horizonte, Brasil Novo, Curiaú e BR-210.

Lista de comorbidades para vacinação de crianças de 5 a 11 anos

Insuficiência cardíaca; cor-pulmonante e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndrome coronariana; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosa; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; talassemia; síndrome de Down; autismo; diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos); anemia falciforme; obesidade mórbida; cirrose hepática e HIV.

Público em geral

O imunizante continua disponível para adolescentes de 12 a 17 anos e o público geral acima dos 18 anos, ambos com e sem comorbidades. Também podem se vacinar pessoas acima de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais de saúde.

Neste dia também será ofertada a segunda e terceira dose dos imunizantes Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac e a dose de reforço da Janssen.

Confira locais, horários e público:

Locais

Drive-thru Praça Floriano Peixoto

Drive-thru Zerão

Drive-thru Curiaú

Amapá Garden Shopping

Macapá Shopping

Villa Nova Shopping

Faculdade Estácio Famap

Faculdade Estácio Seama

Horário de funcionamento: Das 9h às 15h.

Público

1ª Dose

Para o público de 12 a 17 anos com Pfizer

Para o público em geral com 18 anos +

2ª Dose

De Pfizer para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias

De Astrazeneca para quem iniciou o ciclo vacinal há 8 semanas

De CoronaVac para quem está no período de recebimento

3ª Dose

Para público em geral de 18 anos+

Para pessoas imunossuprimidas

Reforço Janssen

Para quem recebeu a 1ª dose da vacina Janssen.

Documentos

Para receber o imunizante, é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF e carteira de vacinação. Para pessoas com comorbidade, é necessário também o laudo que comprove a condição.

O público que receberá a 2ª dose deve apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento da 1ª dose. Já as pessoas que receberão a 3ª dose do imunizante, deverão ter a indicação da 2ª dose da vacina.

Além do imunizante contra a Covid-19, os pontos também oferecem a vacina Tríplice Viral.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...