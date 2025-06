Pesquisa inédita revela hábitos culturais da população de Macapá

Iniciativa da JLeiva Cultura & Esporte, pesquisa aponta os hábitos culturais da população em todas as capitais brasileiras.

A capital do Amapá vai conhecer, na terça-feira, 10/06, os resultados da pesquisa Cultura nas Capitais, iniciativa da JLeiva Cultura & Esporte que mapeou os hábitos culturais em todas as capitais brasileiras. Pesquisadores, gestores públicos, agentes culturais e demais interessados poderão conhecer os dados que indicam quais as preferências culturais dos moradores de Macapá.

As informações serão apresentadas em evento gratuito no Centro de Cultura Negra do Amapá, a partir das 14h, com participação aberta ao público mediante inscrição prévia no site. As vagas são limitadas e sujeitas à lotação do local – haverá certificado de participação para quem acompanhar o evento.

Ao todo, foram realizadas 19,5 mil entrevistas presenciais nas 26 capitais e no Distrito Federal, revelando o perfil de quem acessa e não acessa atividades culturais. Em Macapá, os pesquisadores entrevistaram 600 pessoas.

O evento na capital do Amapá vai ser dividido em duas mesas de debate. No primeiro momento, com o tema Acesso à cultura nas capitais – Desigualdade e diversidade, participam Marina Beckman, secretária adjunta de fomento e gestão cultural da Secretaria de Estado da Cultura (Secult/AP); Caetano Bentes, presidente da Fundação Municipal de Cultura de Macapá; e Elisia Congó, coordenadora do Centro de Cultura Negra Raimundinha Ramos.

Na sequência, os convidados vão debater os Hábitos culturais em Macapá: Música, espaços e eventos. Estão confirmadas as presenças de Ana Vidigal, produtora audiovisual; Josimar Barros, designer e gestor cultural; e Laura do Marabaixo, produtora e educadora.

O projeto tem patrocínio do Itaú e do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Rouanet, Lei Federal de incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. Também contou com a parceria da Fundação Itaú. Os seminários para a apresentação dos dados vão ocorrer em todas as capitais ao longo de 2025. Confira mais informações no site: https://agenciagalo.com/arquivo/cultura_capitais .

SEMINÁRIO CULTURA NAS CAPITAIS

Macapá (AP)

Local: Centro de Cultura Negra do Amapá

Rua General Rondon, s/n, Laguinho

Data e horário: 10/06, das 14h às 18h

Gratuito

Inscrições: disponíveis no site: https://agenciagalo.com/arquivo/cultura_capitais/

(programação sujeita a alteração)

14h às 14h30 Credenciamento e café

14h30 às 14h40 Abertura

14h40 às 16h

Mesa 1 – Acesso à cultura nas capitais > Desigualdade e diversidade

Marina Beckman (Secr. Adj. de Fomento e Gestão Cultural da Secretaria de Estado da Cultura – SECULT/AP)

Caetano Bentes (Presidente da Fundação Municipal de Cultura de Macapá)

Elisia Congó (Coordenadora do Centro de Cultura Negra Raimundinha Ramos)

16h às 16h15 Intervalo – Café

16h15 às 18h

Mesa 2 – Hábitos culturais em Macapá: Música, espaços e eventos

Ana Vidigal (Produtora audiovisual)

Josimar Barros (Designer e gestor cultural)

Laura do Marabaixo (Produtora e educadora)

Sobre a JLeiva Cultura & Esporte

Consultoria especializada em concepção, planejamento, execução, análise e disseminação de dados e informações sobre o setor cultural no Brasil. Conduz estudos, mapeamentos e benchmarking para empresas privadas, instituições públicas e organizações sociais com atuação em cultura e esporte — como Fundação Itaú, Fundação Roberto Marinho, Vale, British Council, Vale, Nike, Museu do Amanhã e Instituto Goethe. Desde 2010, realiza pesquisas de hábitos culturais, consolidando-se como referência nessa área.

Informações para a imprensa sobre a pesquisa Cultura nas Capitais

Agência Galo | culturanascapitais@agenciagalo.com

Thiago Rebouças | thiago.reboucas@agenciagalo.com 11 98562 3094 – assessoria nacional

Thiago Soeiro | tgsoeiro@gmail.com 96 981404994 – assessoria de imprensa local

Curtir isso: Curtir Carregando...