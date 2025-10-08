Governo do Amapá realiza 2º sorteio do Nota Amapaense nesta sexta-feira, 10

O Governo do Amapá realiza nesta sexta-feira, 10, o segundo sorteio do programa Nota Amapaense. O programa incentiva os consumidores a incluírem o CPF na nota fiscal para concorrer a prêmios em dinheiro e reforça a cidadania fiscal no Estado.

A rodada ocorre a partir das 9h, no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), no Centro Administrativo de Macapá. A ação é aberta à imprensa e contará com a presença de auditores e representantes do governo para garantir transparência no processo. No primeiro sorteio, realizado em setembro, 70 participantes foram contemplados com valores de R$ 1 mil a R$ 50 mil, totalizando R$ 150 mil em prêmios.

Lançado pelo governador Clécio Luís, o Nota Amapaense vai distribuir até R$ 1 milhão em prêmios ao longo das edições, como forma de estimular a arrecadação estadual, fortalecer o comércio e reforçar a responsabilidade social do cidadão com o estado.

Local: Auditório da Sefaz

Data: 10/10/2025 às 9h0

Endereço: Avenida Procópio Rola, n. 90, entre Ruas Leopoldo Machado e Jovino Dinoá, no Centro Administrativo

Agência de Notícias do Amapá

