Dia das Crianças: instituição arrecada alimentos, brinquedos e presentes para festa beneficente em Manaus

O Dia das Crianças é uma data especial para celebrar alegria, esperança e solidariedade. Pensando nisso, o Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Situação de Risco (NACER) está arrecadando alimentos, brinquedos e presentes para realizar uma festa que beneficiará cerca de 150 pessoas.

A celebração será realizada no domingo, 12 de outubro, a partir das 14h, na sede da instituição, localizada na Rua Iracy Albuquerque, nº 2, Conjunto Castelo Branco, bairro Parque Dez de Novembro — Zona Centro-Sul de Manaus (AM).

O cardápio da festa incluirá cachorro-quente, hambúrguer, pastel, minipizza, pipoca, batata frita, picolé e sorvete, com 150 unidades de cada item. Além disso, o NACER está arrecadando descartáveis e 30 unidades de refrigerante de dois litros para completar o lanche.

Quem quiser também pode apadrinhar uma cartinha e presentear uma das crianças acolhidas.

“Nós atendemos muitas vidas que precisam sentir o carinho e a atenção que só nós, seres humanos, podemos oferecer. Cada item da lista, seja das guloseimas ou dos presentes, é um pedacinho de alegria que você pode ajudar a trazer para essas pessoas. Vamos encher esse dia de cores, risadas e sabor”, afirma Cleslley Rodrigues, diretor da instituição.

As doações financeiras podem ser enviadas via PIX, financeiro@nacer.org.br, enquanto a entrega de alimentos, brinquedos e presentes pode ser feita diretamente na sede.

Mais informações estão disponíveis pelo WhatsApp (92) 98428-7454 ou nas redes sociais @instnacer.

Sobre o NACER

O NACER acolhe crianças e adolescentes junto com suas mães, abrindo caminhos de superação para famílias em situação de vulnerabilidade. Seu compromisso é apoiar famílias na busca por autonomia, oferecendo incentivos que as ajudem a superar suas dificuldades, entre eles o Serviço Família Acolhedora que capacita pessoas responsáveis para receber crianças e adolescentes em suas residências. Com uma visão baseada em valores como transparência, solidariedade, ética, empatia e justiça, a instituição se destaca como referência em Assistência Social no Brasil.

