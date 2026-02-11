Governador Clécio entrega mais de 600 metros do Ponte Firme em Laranjal do Jari durante maratona de obras

A agenda do Maratonando Municípios fortalece a relação entre governo e comunidade, com presença ativa nas entregas.

Em meio à maratona de obras que percorre o estado, o governador Clécio Luís entregou, nesta segunda-feira, 9, mais de 600 metros do programa Ponte Firme em Laranjal do Jari. As passarelas Madureira e Primeiro de Maio, antes construídas em madeira, agora contam com estrutura em concreto armado e mais de dois metros de largura, garantindo o direito de ir e vir com mais dignidade.

“Quando a gente chega nos municípios e vê a obra pronta, dá sentido à maratona que estamos fazendo. Não é só concreto; é segurança, é tranquilidade para quem atravessa aqui todos os dias. É por isso que a gente vem, acompanha e entrega”, disse Clécio Luís.

Morador da região há 15 anos, o aposentado Edson Araújo, pai de cinco filhos, lembra das dificuldades enfrentadas antes da obra. Segundo ele, a antiga passarela era baixa, feita de madeira e apresentava buracos, o que tornava o trajeto inseguro e dificultava a locomoção dos moradores.

“Antigamente era só pernamanca aqui, era bem baixinha, não tinha água, não tinha nada. A gente não podia andar direito porque caía, tinha buraco para todo lado. Depois que surgiu o prefeito e o governador nosso, graças a Deus, melhorou muito a nossa vida aqui: pela ponte, pela energia, pela água também. Hoje a gente já pode andar legal nessa ponte”, falou Araújo.

A agenda contou com a presença do prefeito de Laranjal do Jari, Teddy Marcel, da presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Alliny Serrão, além de vereadores e outras autoridades locais, acompanhados pela comunidade.

Maratonando Laranjal do Jari

A agenda do Governo do Amapá reúne um conjunto de ações estruturantes para o desenvolvimento da região. Além da entrega de mais de 600 metros de passarelas do programa Ponte Firme, o governador Clécio Luís assinou a ordem de serviço para a pavimentação da Rodovia AP-160, realizou visita técnica às obras de pavimentação urbana em andamento nos bairros do município e anunciou a urbanização de novas áreas.

A programação também incluiu o anúncio de apoio ao Campeonato Intermunicipal de Vôlei e a assinatura de convênios com contrapartida do Estado para a conclusão das escolas Sarney e Buritizal, fortalecendo a infraestrutura, o esporte e a educação no município.

Agência de Notícias do Amapá

