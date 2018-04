Morreu nesta madrugada, nos EUA, aos 86 anos, o diretor de cinema Milos Forman. Theco que perdeu os pais para o horror nazista e migrou com a Primavera de Praga, o gênio criador de Forman legou ao mundo obras-primas como “Um estranho no ninho”, “Amadeus” e um canto de liberdade chamado Hair (1979), adaptado do festejado musical de mesmo nome da Broadway.

Relacionado