Linha de ônibus volta a atender moradores da área do Tibúrcio no bairro Universidade

Moradores caminhavam mais de 1 km até suas casas. Após requerimento da Secretaria de Mobilização e Participação Popular, o ônibus Renascer Unifap volta a fazer linha no local.

Moradores da área do Tibúrcio, localizada no bairro Universidade, enfrentavam dificuldades com transporte público. Há 15 anos que a linha de ônibus deixou de fazer o itinerário na avenida Francisco Matos e Rua Benjamin Constant e os moradores andavam mais de 1 km para chegar até suas casas. Agora, a realidade dessas pessoas é outra. A Linha Renascer Unifap passa a atender a demanda local.

“Tem pessoas aqui que caminhavam 2 km para pegar ônibus na parada mais próxima e, agora, elas conseguem pegar o ônibus aqui próximo às suas casas. Isso é um grande benefício para nós”, afirma Rita de Cássia, moradora da área do Tibúrcio há mais de 20 anos.

O requerimento partiu da Secretaria Municipal de Mobilização e Participação Popular (Semmopp) à Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac).

“Temos equipes nas ruas todos os dias e por meio da subprefeitura da zona sul recebemos essa solicitação. Todas as pessoas têm direito de locomoção e o transporte público é a via disso. Por isso, encaminhamos o pedido à CTMac que prontamente atendeu a demanda. Uma pequena iniciativa, mas que melhora a vida desses moradores”, ressalta a secretária Rayssa Furlan.

O local também recebeu asfaltamento pela equipe da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Semob). “Agradecer à Prefeitura de Macapá por ter nos atendido, isso fez a diferença nas nossas vidas”, finaliza a moradora Rita de Cássia.

