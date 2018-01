Semduh e feirantes do Pacoval tratam sobre organização do espaço na Semana Santa

Integrantes da Associação dos Empreendedores e Agricultores da Feira do Pacoval (Asseafp) se reuniram na manhã desta quarta-feira, 17, com representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Semduh) para tratar das atividades que serão desenvolvidas na feira durante o período da Semana Santa. Eles aproveitaram a oportunidade para agradecer a administração municipal pelas ações que vêm sendo feitas na feira do Pacoval.

“Não temos mais do que reclamar. A prefeitura providenciou a iluminação da área, mantém tudo sempre limpo e a fiscalização da Semduh sempre presente. Agora o espaço está bem organizado e limpo, como nunca esteve antes”, afirmou o presidente da Asseafp, Wanderley Corrêa.

Com a retirada dos empreendedores irregulares, os espaços públicos ficaram mais organizados. “Não somos contra novos trabalhadores no local, mas tudo deve ser feito de maneira organizada. Eles devem procurar a associação para esclarecer os procedimentos, para que sejam devidamente cadastrados pela prefeitura”, disse Corrêa.

Durante a reunião, foram discutidos os primeiros detalhes para a organização do espaço durante a Semana Santa, que ocorrerá no fim de março. “Assim como no ano passado, esperamos que a prefeitura atue em conjunto com nossos associados, garantindo segurança, fiscalização e limpeza, como sempre acontece”, enfatizou a secretária da Asseafp, Marinete Brito, que também afirmou que todas as demandas apresentadas durante o Plano Plurianual Participativo (PPA) foram atendidas pelo Município.

“Agora, estamos apenas colhendo os frutos que plantamos juntos. Quando a administração municipal trabalha em conjunto, dialogando com a população, os resultados só podem ser positivos, e essa parceria continuará”, afirmou a titular da Semduh, Telma Miranda. Atualmente, trabalham na feira cerca de 180 associados, beneficiando diretamente mais de 300 famílias.

Patricia Leal