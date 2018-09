Guarda Municipal garantirá segurança de 60 escolas nas eleições 2018

A Prefeitura de Macapá garante apoio na segurança pública durante as eleições gerais, no domingo, 7 de outubro. Ao todo, 127 inspetores e guardas civis municipais deverão trabalhar em parceria com a Polícia Militar (PM) para assegurar o direito ao sufrágio. A Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM), em reunião na terça-feira, 25, no comando da corporação, garantiu apoio nas escolas do Estado e do Município durante o sábado e domingo.

O encontro contou com representes da Polícia Militar, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá. “Serão 121 guardas e seis inspetores nos dois dias de plantão. Faremos um serviço integrado com a PM para garantir a segurança da população e da equipe do TRE”, frisou o comandante da GCMM, inspetor Charles Rui Secco. Para garantir que os guardas e policiais que estarão de plantão nas eleições não deixem de votar, o TRE formulou um ticket de prioridade. A proposta é que os agentes possam exercer a cidadania e voltem aos seus postos de trabalho o mais rápido possível.

“O planejamento está muito adiantado, conseguimos dividir o efetivo da PM e da Guarda nas escolas graças à disponibilidade das corporações. Além de não comprometer o direito da votação deles, pedimos nesse momento a consciência política para que o eleitor não venda seu voto e possa denunciar irregularidades ao Ministério Público Federal”, explicou o presidente da Comissão de Segurança das Eleições 2018 do TRE, Adeilson Batista Mendes.

A CTMac dará suporte nos colégios eleitorais de maior fluxo de pessoas. Além disso, o TRE terá o ônibus de monitoramento da Guarda Civil Municipal para ajudar. Segundo o chefe da Divisão de Planejamento e Operações da PM, capitão Iram Andrade dos Santos, está tudo pronto. “A reunião foi muito produtiva e salutar para a organização das eleições. Estamos com um planejamento extenso para que a votação ocorra da forma mais democrática possível e que todos possam ter conforto em termos de alimentação e deslocamento”.

Cássia Lima