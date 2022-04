Programa Amazon Scientist é iniciado no Amapá

O Amapá é o estado brasileiro em que está em execução do Programa Amazon Scientist, uma iniciativa em fruto da parceria entre a Embaixada Norte Americana e Instituto Nacional Leva Ciência (INALC), com o apoio do Ministério Público do Amapá (MP-AP), para incentivar jovens, crianças e adolescentes para a ciência e tecnologia.

No último final de semana, foi realizada a abertura oficial do programa, com a presença de representantes da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil (U. S. Embassy and Consulaters), o adido cultural Todd Miyahira, a assessora cultural, Márcia Mizuno, e a especialista em Gestão de Recursos na Embaixada e Consulados dos EUA, Luciana Santos. Em novembro de 2021 o MP-AP e o INALC assinaram um Termo de Cooperação garantindo apoio ao Programa.

O Programa Amazon Scientist iniciou em fevereiro e tem a duração de 12 meses, período em que crianças, jovens e adolescentes do Amapá estarão participando de diversas atividades de estímulo à matemática, ciência, artes e engenharia, e participarão de mostras, olimpíadas, feiras de ciências e competições. Desde o início de sua execução, o Programa selecionou 60 alunos da rede pública de ensino, obedecendo os critérios como idade, condição social, estar matriculado em escola localizada em área de periferia com baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e ser beneficiado por meio de cotas sociais.

Nos dois dias de visita ao Amapá, representantes da Embaixada foram recepcionados pelos integrantes do INALC, a presidente Daniele Brito e pelos promotores de Justiça do MP-AP, João Furlan, chefe de gabinete da PGJ, e Marcelo Moreira, titular do Meio Ambiente, na Procuradoria-Geral de Justiça. Os visitantes estiveram ainda no Quilombo do Curiaú, onde conheceram a respeito da cultura tradicional de cunho afro preservada no Amapá.

A abertura oficial do Programa aconteceu na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrea/AP), também parceiro da iniciativa, com a presença dos representantes da Embaixada e INALC, do MP-AP, promotores de justiça Marcelo Moreira e Fábia Nilce, prefeito do município de Santana, Sebastião Bala Rocha, superintendente e diretora do Sebrae/AP, Waldeir Ribeiro e Marciane Santo, da 22ª Brigada Militar da Infantaria de Selva, major Obara, secretário de Educação de Macapá, Rodrigo Gomes, e alunos que estão participando do Programa e seus pais ou responsáveis.

Para o adido Todd Miyahira, esta iniciativa preserva o futuro da educação no Brasil, e estar no Amapá é uma conquista em favor da ciência e tecnologia. “Estou na Amazônia, no estado do Amapá, que hoje representa o Brasil junto à Embaixada americana e Consulado, e afirmo a importância para nós de promover ações educacionais neste país. Estamos honrado em ser parceiros neste programa, e do Amapá ser o escolhido. Agradecemos ao Leva Ciência e aos parceiros, MP-AP, Sebrae/AP, Instituto Federal do Amapá (IFAP) e Observatório Nacional de Astronomia do Rio de Janeiro”.

O promotor de Justiça Marcelo Moreira, representando a Procuradora-Geral de Justiça, Ivana Cei, considera a parceria e o Programa Amazon Scientist como um abrigo para as crianças e jovens e para a ciência. “É uma lição de vida acompanhar o trabalho do Leva Ciência e participar de iniciativas como esta, que nos leva a sonhar junto com eles, e acreditar em um futuro bem melhor para estas pessoas. É uma honra para o MP-AP fazer parte desta parceria que traz esperança e mostra caminhos para que estes jovens trilhem”.

Os próximos passos do Programa serão a iniciação dos participantes à cultura interamericana, participação de intercâmbio técnico com profissionais das maiores feiras de ciências, exposição em parceria com a NASA Education com protótipos desenvolvidos pela própria NASA, além de mostras científicas, oficinas e workshop e a maratona de visitas nas escolas públicas com telescópios desenvolvidos por cientistas vencedores no prêmio Nobel de Física e astronautas

