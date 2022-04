Escola SESI Amapá promove ação de conscientização sobre o autismo

Um ambiente para despertar sensações foi preparado na Escola SESI Visconde de Mauá para promover a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação organizada pelo Núcleo de Educação Inclusiva (NEI) envolveu atividades sensoriais e de psicomotricidade, com objetivo de estimular nos alunos o desenvolvimento psicomotor, equilíbrio, coordenação motora e orientação espaço-temporal.

As tarefas foram realizadas de maneira lúdica englobando os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e marcou o cronograma de iniciativas trabalhadas na escola referentes ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril.

Na ocasião, a psicóloga do SESI Amapá, Keila Amanajás, também conversou com os estudantes sobre comportamentos frequentes e a importância do respeito como fator de inclusão das pessoas autistas no ambiente escolar.

“A escola deve ser um ambiente de inclusão e é importante para o relacionamento e comportamento social das crianças e adolescentes. Por isso realizamos a atividade como forma de informar a comunidade escolar sobre o TEA e suas principais características, além de promover um momento lúdico”, explicou Keila.

Transtorno do Espectro Autista

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), órgão internacional ligado à OMS, o TEA se refere a condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem. Além disso, possui graus nos quais a pessoa pode ter maior ou menor dificuldade em algumas atitudes.

Este ano a Escola SESI Amapá, por meio do NEI, dá suporte educacional a 38 alunos diagnosticados com o espectro que estão matriculados na instituição de ensino. As atividades visam fundamentalmente promover a inclusão e o desenvolvimento de capacidades comunicacionais e psicomotoras.

