Prefeitura de Macapá prorroga suspensão das aulas por mais 30 dias

Dando continuidade ao pacote de medidas adotadas de prevenção e combate à proliferação do Coronavírus, a Prefeitura de Macapá prorrogou por mais 30 dias o prazo de suspensão das aulas da rede municipal e escolas privadas de Macapá. O Decreto nº 1.799/2020-PMM foi assinado nesta quinta-feira, 2 de abril, pelo prefeito Clécio Luís.

O documento dispõe sobre a prorrogação do prazo estabelecido anteriormente pelo Município, que consta no Art. 1º do Decreto nº 1.656, de 16 de março de 2020. A medida é uma forma de prevenção e combate à doença e busca evitar a aglomeração de pessoas nas unidades escolares. A decisão segue as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que pede para que a população mantenha o isolamento social, maior arma de combate ao Coronavírus.

“Eu acabei de assinar o decreto que prorroga por mais 30 dias a suspensão das aulas no âmbito do município de Macapá. Aulas das escolas das redes municipal e privada, além das faculdades. Essa medida é a única que tem se mostrado eficiente para conter o crescimento rápido da contaminação pelo Coronavírus. Portanto, uma medida necessária neste momento”, explicou o prefeito.

O documento estabelece também quanto ao expediente interno das rotinas de trabalho da Secretaria de Educação, regidos pela Portaria nº 167/2020-Semed/PMM, que pode ser editada nova portaria pela titular da pasta, quando a situação exigir ou quando for necessário modificar a forma de trabalho definida no âmbito da pasta. Quanto às instituições de ensino privadas, fica definido que as mesmas poderão funcionar com a realização de atividades pedagógicas com o advento de gravação ou preparação desta, desde que não haja aglomeração.

No âmbito da rede municipal, para que os alunos não percam o ritmo nos estudos, mesmo com a suspensão das aulas, a Secretaria Municipal de Educação vem implantando medidas para que os estudantes não percam o ritmo nos estudos e possam dar continuidade às atividades escolares, mesmo que em casa, com a realização de atividades e acompanhamento de forma online pelos professores do Município.

Por meio do WhatsApp, muitos pais e, principalmente, as crianças tiram dúvidas com os professores, que corrigem os exercícios e propõem novas tarefas para esse período de quarentena. Pais e alunos, a partir de agora, também podem contar com uma plataforma virtual de estudos https://sites.google.com/view/semedmacapa, que possibilita às crianças uma gama de atividades para esses período, como jogos educativos, atividades diárias de estudo, vídeos educativos, contos infantis e informações sobre as medidas e formas de prevenção e combate ao Covid-19.

