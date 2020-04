Agricultura familiar luta para escoar produção mesmo com pandemia do Covid-19

Mesmo com a suspensão das feiras livres, produtores da agricultura familiar de Macapá, garantem que podem manter o abastecimento com os produtos do campo. Já com os fortes impactos no segmento provocado pelo Covid-19, o Sebrae cria a Feira Drive Thru, inicialmente em residenciais, e nos próximos dias, no estacionamento da instituição em Macapá

O trabalho no campo segue entre os produtores da agricultura familiar, responsáveis por mais de 79,19% (IBGE 2006) dos alimentos que chegam à mesa dos amapaenses. O trabalhador do campo não parou a produção, e o Sebrae é o suporte nos desafios logísticos e o intermediador entre os consumidores, durante a pandemia no novo coronavírus.

A comercialização dos sacolões com frutas, verduras e legumes, variam entre R$ 10 e R$ 20 reais, e acontece inicialmente, nos condomínios de Macapá, no período de 31 de março a 3 de abril, de terça a sexta, respectivamente, das 9h às 12h, e pode ser ampliado para outras áreas. A estimativa do Sebrae é viabilizar a produção da agricultura familiar para 2.302 casas, nos residenciais.

Segundo a diretora técnica do Sebrae, Marciane Santo, nos tempos da pandemia do novo coronavírus, onde o afastamento social tem sido a principal medida recomendada pelas autoridades de saúde, para conter o alastramento do vírus, o Sebrae junto aos produtores rurais, criou uma estratégia de mercado para garantir a comercialização dos produtos, com segurança.

“O Sebrae acompanha os clientes da agricultura familiar e percebeu que estavam perdendo a produção, fez o convite para a Feira de Campo-Drive Thru, fez a articulação junto aos possíveis compradores, montou a estrutura necessária, inclusive de transporte e estão satisfeitos com os resultados já alcançados na ação que deve ter continuidade”, disse a diretora técnica do Sebrae, Marciane Santo.

Ela, destaca que a agricultura familiar, é o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais e na maioria das vezes, é uma atividade familiar, a mão de obra é essencialmente do núcleo familiar e sofrem muito quando deixam de comercializar e, principalmente, quando perdem a produção. O Sebrae começou a Feira de Produtos do Campo-Drive Thru nos bairros residenciais, porém nos próximos dias, o Sebrae realiza a Feira do Campo-Drive Thru, no estacionamento da instituição em Macapá, para acesso de todos os bairros de Macapá.

Produtora

A produtora da Linha-F no Km9, Maria Matilde Rodrigues, que foi pega de surpresa com a suspensão de todas as atividades nas feiras livres, estava com a produção totalmente retida na propriedade. “A gente só trabalha com feira, não temos entrega em outros comércios. Desde que surgiu essa doença, não estamos mais pensando em lucro, estamos pensando em manter o nosso trabalho, podendo comprar as sementes e adubo”, declara a produtora, Maria Matilde Rodrigues.

Sacolões

Os sacolões da Feira de Produtos do Campo-Drive Thru, são oriundos da Associação de agricultores do Km 9 (Agronove); Vila do Coração – Associação de Produtores da Vila do Valdemar (Aprova); Sindicato de Produtores Rurais de Macapá; Cesta Verde Macapá; Associação dos Moradores Agricultores Assentados do Inajá do Piriri – Itaubal (Amaipi); e Produtores das Comunidade do Pacuí (Salamito e Tracajatuba II).

Drive Thru

A Feira do Campo-Drive Thru, é um serviço de vendas de produtos, que o cliente não precisa sair do carro. No Sebrae, a estratégia de mercado para o produtor da agriculta familiar está sob a coordenação das unidades de Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria (UAC/Agrin), gerente Larissa Queiroz; Inovação e Competitividade (Unic), gerente Bruno Castro; e da Administração e Finanças, gerente Inês Barbosa.

Parceiro

A Feira de Produtos do Campo-Drive Thru, realizada pelo Sebrae, conta com a parceria da Agência de Fomento do Amapá (Afap), na logística para deslocamento dos produtores rurais.

Programação

Data: 2.4.2020 – Quinta-Feira

Hora: das 9h às 12h

Locais: Residencial San Marino / ParqueFelicitá / Irmãos Platon / Mônaco / Terra Brasilis / Jardim Europa / Bougaville – Cesta Verde (Vila do Coração); Aprova (Produtores do entorno da Vila do Coração); Produtores do Pacuí (Tracajatuba II e Salamito).

Data: 3.4.2020 – Sexta-Feira

Hora: das 9h às 12h

Locais: Reserva dos Jardins / Arboreto / Bela Vista – Cesta Verde (Vila do Coração); Agricultores do Km 9 (Agronove); Associação de Produtores da Vila do Valdemar (Aprova).

