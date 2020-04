Macapá registra 416 notificações suspeitas e 11 casos confirmados de Covid-19

O Município de Macapá registrou 11 casos positivos e 416 suspeitos de Coronavírus. A atualização ocorreu durante esta quinta-feira, 2 de abril. Ao todo, o Município já notificou 610 casos suspeitos. Deste número, 183 foram descartados, 11 confirmados e 416 suspeitos aguardam resultado dos exames. Os casos positivos de Covid-19 em Macapá foram divulgados pelo Governo do Estado do Amapá.

Dos 11 casos positivos em Macapá, 7 tiveram amostras colhidas pela UBS Lélio Silva e foram notificados positivos pelo Instituto Evandro Chagas, 1 amostra colhida e notificada positiva foi realizada por laboratório particular e os três últimos casos foram colhidas as amostras e notificadas positivas pelo Laboratório Central do Amapá (Lacen/AP).

Casos confirmados

O primeiro é de uma mulher de 36 anos, que deu entrada na UBS e passa bem. O segundo caso atestado positivo é do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, desembargador João Guilherme Lages. Ele já estava sendo monitorado pelo Município, mas fez o exame em um laboratório particular credenciado pelo Ministério da Saúde. O terceiro é de uma mulher de 31 anos, que também se encontra em isolamento domiciliar e clinicamente estável.

O quarto caso positivo é de uma paciente de 36 anos, que recebeu atendimento e fez a coleta do exame na UBS Lélio Silva. O quinto é um homem de 63 anos. Já o sexto é um homem de 45 anos. O sétimo caso é uma mulher de 38 anos e o oitavo é uma mulher de 36 anos. Os outros dois casos positivos, foram divulgados pelo Governo do Estado, são uma mulher e um homem, de 39 e 58 anos de idade, respectivamente, ambos de Macapá. O caso positivo notificado nesta quarta-feira, 1º de abril, é de um homem de 41 anos, que está em isolamento domiciliar.

Quando devo procurar uma UBS

A população pode buscar os serviços nas UBS’s quando apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre, tosse, dor de garganta e coriza e dificuldade respiratória para receber uma avaliação. Se após o procedimento o profissional entender que o quadro se encaixa em uma suspeita, ele realizará os procedimentos previstos no fluxograma de atendimento adotado pela saúde municipal.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Cássia Lima

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...