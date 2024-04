Mães denunciam falta de estrutura em escola municipal no bairro Infraero II

Na última segunda-feira, mães de alunos da Escola Municipal maria Lúcia Vera Piñon, localizada no bairro Infraero II, denunciaram através de vídeo em suas redes sociais, o descaso com a escola, que foi inaugurada no dia 16 de fevereiro deste ano. No entanto, as aulas ainda não tiveram início, pois segundo as mães, há falta de centrais de ar, móveis, além de um problema antigo na rede elétrica da escola, que impede a realização das aulas.

A escola é destinada a alunos do 1º ao 5º do ensino fundamental e Educação de Jovens Adultos (EJA) da 1ª a 4ª fase e atende 1.096 alunos matriculados. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a instituição possui “aproximadamente 1.890m² de área construída, conta 17 salas de aula, setor administrativo, refeitório, banheiros com acessibilidade, uma sala de leitura e sala para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), área verde, entre outros espaços. Ao todo, a escola possui 41 compartimentos”.

No entanto, as crianças até este mês não puderam frequentar as aulas, por falta de materiais básicos para o funcionamento da unidade. “Sabemos que quando algo é inaugurado ele tem que estar apto para uso. Não foi o que aconteceu. A escola ainda está inacabada, sem carteiras, sem cadeiras. Sem quadros sem energia adequada”, denuncia a mãe Amanda Pinheiro, que tem os três filhos matriculados na escola Vera Lúcia, sendo um do 1º ano e dois do 4º ano.

Salas de aula sem carteira. Foto: Arquivo Pessoal

Após a repercussão da denúncia da mãe em suas redes sociais, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) entregou na manhã da última terça-feira, 09, carteiras e cadeiras escolares. Mas Amanda, cobra uma resposta da Prefeitura de Macapá sobre a demora do início das aulas. “Estamos no 4° mês do ano letivo, e eu só queria entender por qual motivo foi inaugurada a escola se não estava pronta para receber nossos filhos.”

Foram investidos R$ 1.439.415,56 para a reconstrução da instituição, recursos estes oriundos do Tesouro Municipal, conforme o site da PMM.

Problema antigo

Amanda conta que veio morar para Macapá no início do ano passado, e quando matriculou os filhos na escola, o problema de energia já existia, a ponto de os alunos estudarem na forma de revezamento. “Foram prejudicados o ano passado todo com um rodízio de aulas que se resumia a duas vezes na semana. Isso quando não postavam aviso de suspensão das aulas por riscos de incêndio no prédio onde eles estavam estudando”. Ela ainda salienta que está cobrando apenas um direito fundamental de todo cidadão, previsto na legislação brasileira. “O que eu quero tanto pros meus filhos quanto para outras mil crianças é o direito exigido por lei, que é a educação.”

Segundo informações de funcionários da escola, “a energia ainda não foi concluída, pois a Companhia de Eletricidade teria fiscado responsável por fazer a instalação de uma subestação de energia”. A coordenação da instituição ainda teria repassado aos funcionários que as aulas estariam previstar pra iniciar no dia 28 de abril.

Resposta da Prefeitura

Até a publicação desta matéria, não obtivemos retorno da Secretaria Municipal de Educação a respeito da reclamação das mães de alunos da escola Vera Lúcia Piñon.

A EMEF Vera Lúcia Piñon foi fundada em fevereiro de 2000, tendo completado 24 anos, que teve o nome posto em homenagem à professora de ensino fundamental, Vera Lúcia, que dedicou 25 anos de sua vida ao ofício.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...