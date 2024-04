ICMBio resgata cinco tripulantes à deriva na Costa do Amapá

Uma voadeira com cinco pessoas foi resgatada no último domingo (07) pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), por meio da equipe da Estação Ecológica (Esec) de Maracá-Jipioca. Eles foram encontrados a cerca de 70 quilômetros da cidade de Amapá.

A gestão da Esec recebeu a informação do vice-prefeito de Amapá, Ozeas Maciel, que relatou que a embarcação saiu do município, no sábado (06), com cinco pessoas com destino ao distrito de Sucuriju.

O resgate foi comandado pelo colaborador da ESEC de Maracá-Jipioca, Jorgeney Figueiredo. Segundo informações, só havia um tripulante com colete salva-vidas. A embarcação teve problemas no motor e foi encontrada nas proximidades do Igarapé do Tijolo, situado na Costa do Amapá. Com a maré bastante agitada, a voadeira alagou, o que resultou na perda de toda a carga. Os tripulantes ficaram cerca de 04 horas à deriva até receber o resgate.

