Sala Lilás: Pronto Atendimento Infantil oferece atendimento especializado para crianças vítimas de violência, em Macapá

O espaço conta com equipe multiprofissional, que presta assistência médica e psicossocial aos pacientes. Em 2023, foram mais de 600 atendimentos no local.

Por: Paolla Gualberto

O Governo do Amapá reforça atendimentos da Sala Lilás, destinada a atender demandas do Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Infantil, no Pronto Atendimento Infantil (PAI) com o acolhimento e atendimento de crianças de 1 mês a 12 anos de idade, vítimas de violência física, sexual e autoprovocadas, além de negligência parental. Em 2023, foram 600 atendimentos no local.

Os dados mostram que a maioria dos casos são identificados no próprio local, com a visita aos leitos de pacientes internados e identificação de situações de violência entre as crianças. Pelo menos 302 crianças foram acolhidas dessa maneira.

O espaço conta com uma equipe multiprofissional especializada, com médico, técnicos, enfermeiro, psicólogos e assistente social. Os profissionais são os responsáveis pelo acolhimento às vítimas, em uma sala equipada.

“Nós recebemos e atendemos qualquer tipo de violência, desde física, sexual e até intrafamiliar. Toda a equipe é preparada para lidar com essas situações, cada um dentro da sua área faz a abordagem do paciente”, afirma a psicóloga, Naiana Carmo.

Além das demandas externas, direcionadas pelo Conselho Tutelar, delegacias e Unidades Básicas de Saúde (UBS), há registro de casos identificados na própria unidade, após avaliação da equipe técnica durante o atendimento. A Sala Lilás, já registrou 15 crianças acolhidas no espaço em 2024, todas encaminhadas pela rede de apoio.

“São crianças que precisam de um acolhimento especializado, que, independente da faixa etária, estão passando por algum tipo de sofrimento. Então é um ambiente fundamental dentro de um hospital infantil”, ressalta a secretária de Estado da Saúde, Silvana Vedovelli.

Confira os atendimentos registrados em 2024:

Abertura de protocolo/encaminhamentos do Conselho Tutelar – 89

Retorno – 64

Visita aos leitos – 302

Intercorrências – 173

Total – 628

Foto: Paolla Gualberto/Sesa

