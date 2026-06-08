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Macapá sedia evento nacional que vai discutir línguas, culturas e fronteiras amazônicas

Livia Almeida

Evento reúne pesquisadores, docentes, estudantes e profissionais para debater fronteiras linguísticas, culturais e epistemológicas da região amazônica.

A Universidade Federal do Amapá (Unifap), em Macapá, recebe entre os dias 8 e 12 de junho de 2026, o III Congresso de Tradução e Interpretação na Amazônia (CONTRAM), um dos principais eventos acadêmicos voltados aos estudos da tradução e da interpretação na região Norte do Brasil. As inscrições já estão abertas na plataforma oficial do evento (https://www.even3.com.br/contram2026-673331/), que também disponibiliza informações sobre submissão de trabalhos, programação e hospedagem para os participantes.

Com debate ancorado este ano no tema “Tradução e Interpretação na Amazônia: epistemologias sobre fronteiras, línguas e travessias”, o congresso propõe reflexões sobre os desafios e as possibilidades da tradução em contextos marcados pela diversidade linguística, cultural e territorial amazônica. A proposta é discutir como os processos de tradução e interpretação atravessam fronteiras geográficas, simbólicas e identitárias presentes na região.

“Queremos mostrar que a Amazônia produz conhecimento e também oferece contribuições fundamentais para os Estudos da Tradução e Interpretação. O congresso é um espaço para dar visibilidade a pesquisas, experiências e saberes que muitas vezes permanecem à margem dos grandes centros acadêmicos”, explicou Natália Almeida, professora que compõe a comissão organizadora.

“A tradução e a interpretação são ferramentas essenciais para promover inclusão, acessibilidade e direitos. Ao reunir pesquisadores, profissionais e comunidades, o CONTRAM busca fortalecer práticas que respeitem a diversidade linguística e cultural da Amazônia”, prosseguiu.

O III CONTRAM dá continuidade a uma trajetória iniciada em 2021, com a realização do I Seminário de Tradução na Amazônia (SETRAM), e consolidada posteriormente com a segunda edição do congresso. Ao longo dos anos, o evento tem buscado ampliar a visibilidade das pesquisas desenvolvidas por docentes, discentes e profissionais que atuam com línguas orais e de sinais.

O congresso é promovido por meio de uma parceria entre a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Federal do Amapá (Unifap). Além das conferências e mesas-redondas, o evento contará com apresentações de trabalhos acadêmicos, oficinas e atividades voltadas à formação de estudantes e profissionais da área.

Também compõem a coordenação do evento o técnico tradutor intérprete, Rodrigo dos Santos Ferreira; os professores Melque Lima, Abymael Pereira (Letras Libras), Álvaro Vasques (Letras Inglês) e Olaci Carvalho (Letras Francês).

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