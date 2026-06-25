“Editais Fora do Armário” celebra o Mês do Orgulho com cultura, diálogo e mobilização LGBTQIAPN+ em Macapá
Ação promovida pelo Comitê de Cultura do Amapá e coletivo AP Delas+ reúne cinema, roda de conversa, apresentações artísticas e cultura Ballroom para fortalecer a participação da comunidade nas políticas culturais
Em celebração ao Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, o Comitê de Cultura do Amapá e o coletivo AP Delas+ realizam nesta sexta-feira (26), a ação “Editais Fora do Armário”, em Macapá. O evento propõe um espaço de encontro, formação, expressão artística e mobilização social, incentivando agentes culturais LGBTQIAPN+ a ocuparem os espaços de criação, gestão e acesso aos mecanismos de fomento cultural.
A programação reúne atividades como exibição do CineTrans, roda de conversa, apresentações culturais e uma vivência de Ballroom, movimento artístico e político de resistência criado por pessoas LGBTQIAPN+ negras e latinas, reconhecido mundialmente por promover pertencimento, identidade e liberdade de expressão.
Mais do que uma celebração, a iniciativa busca fortalecer a organização coletiva da comunidade LGBTQIAPN+ e ampliar o acesso às políticas públicas de cultura.
Para o coordenador geral do Comitê de Cultura do Amapá, Claudio Silva, a ação reafirma o compromisso da instituição com a democratização do acesso aos recursos culturais.
“Os editais públicos precisam alcançar a diversidade de agentes que constroem a cultura em nosso estado. O ‘Editais Fora do Armário’ é um convite para que artistas, produtores e fazedores de cultura LGBTQIAPN+ conheçam seus direitos, fortaleçam suas redes e ocupem os espaços de decisão e fomento cultural.”
A coordenadora do evento, Sereia Caranguejo, destaca que a programação nasce da necessidade de transformar visibilidade em participação efetiva.
“Celebrar o orgulho também é reivindicar direitos. Quando ocupamos os espaços culturais com nossas vozes, nossos corpos e nossas narrativas, mostramos que pertencemos a esses lugares e que nossas histórias merecem ser valorizadas. Este encontro é um ato de resistência, mas também de esperança, porque a transformação acontece quando nos organizamos coletivamente e construímos políticas culturais que contemplem toda a diversidade da sociedade.”
Programação:
- CineTrans
- Roda de conversa
- Apresentações culturais
- Vivência de cultura Ballroom
Line-up Confirmado
Olívia Ponderatto – Apresentação
César Doryan – Cultura Ballroom (Dança, Moda e Performance)
Sereia – Performance
Monique Mactan– Performance
Sarah Babalon – Literatura (“Derivados do amores que eu já vivi”)
Adna Batista – Declamação de Poesia
Margot– Música (Pocket Show)
DJ Isa do Help – Set de Músicas
A programação segue com apresentações de 20h às 22h.
Projeto realizado pelo Programa Nacional dos Comitês de Cultura no Amapá, Ministério da Cultura, AP Delas+
Associação Artístico Cultural e Desportiva do Município de Oiapoque AACDMO – YAKAIKANI e Associação Ói Nóiz Akí.
Serviço
Evento: Editais Fora do Armário
Data: 26 de junho de 2026
Horário: 14h
Local: Comitê de Cultura do Amapá – Avenida Procópio Rola, nº 2326, bairro Santa Rita, Macapá (AP)
Fotos: Mary Paes e Arquivo Sereia Caranguejo
Texto: Mary Paes
Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950