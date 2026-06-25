“Editais Fora do Armário” celebra o Mês do Orgulho com cultura, diálogo e mobilização LGBTQIAPN+ em Macapá

Ação promovida pelo Comitê de Cultura do Amapá e coletivo AP Delas+ reúne cinema, roda de conversa, apresentações artísticas e cultura Ballroom para fortalecer a participação da comunidade nas políticas culturais

Em celebração ao Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, o Comitê de Cultura do Amapá e o coletivo AP Delas+ realizam nesta sexta-feira (26), a ação “Editais Fora do Armário”, em Macapá. O evento propõe um espaço de encontro, formação, expressão artística e mobilização social, incentivando agentes culturais LGBTQIAPN+ a ocuparem os espaços de criação, gestão e acesso aos mecanismos de fomento cultural.

A programação reúne atividades como exibição do CineTrans, roda de conversa, apresentações culturais e uma vivência de Ballroom, movimento artístico e político de resistência criado por pessoas LGBTQIAPN+ negras e latinas, reconhecido mundialmente por promover pertencimento, identidade e liberdade de expressão.

Mais do que uma celebração, a iniciativa busca fortalecer a organização coletiva da comunidade LGBTQIAPN+ e ampliar o acesso às políticas públicas de cultura.

Para o coordenador geral do Comitê de Cultura do Amapá, Claudio Silva, a ação reafirma o compromisso da instituição com a democratização do acesso aos recursos culturais.

“Os editais públicos precisam alcançar a diversidade de agentes que constroem a cultura em nosso estado. O ‘Editais Fora do Armário’ é um convite para que artistas, produtores e fazedores de cultura LGBTQIAPN+ conheçam seus direitos, fortaleçam suas redes e ocupem os espaços de decisão e fomento cultural.”

A coordenadora do evento, Sereia Caranguejo, destaca que a programação nasce da necessidade de transformar visibilidade em participação efetiva.

“Celebrar o orgulho também é reivindicar direitos. Quando ocupamos os espaços culturais com nossas vozes, nossos corpos e nossas narrativas, mostramos que pertencemos a esses lugares e que nossas histórias merecem ser valorizadas. Este encontro é um ato de resistência, mas também de esperança, porque a transformação acontece quando nos organizamos coletivamente e construímos políticas culturais que contemplem toda a diversidade da sociedade.”

Programação:

CineTrans

Roda de conversa

Apresentações culturais

Vivência de cultura Ballroom

Line-up Confirmado

Olívia Ponderatto – Apresentação

César Doryan – Cultura Ballroom (Dança, Moda e Performance)

Sereia – Performance

Monique Mactan– Performance

Sarah Babalon – Literatura (“Derivados do amores que eu já vivi”)

Adna Batista – Declamação de Poesia

Margot– Música (Pocket Show)

DJ Isa do Help – Set de Músicas

A programação segue com apresentações de 20h às 22h.

Projeto realizado pelo Programa Nacional dos Comitês de Cultura no Amapá, Ministério da Cultura, AP Delas+

Associação Artístico Cultural e Desportiva do Município de Oiapoque AACDMO – YAKAIKANI e Associação Ói Nóiz Akí.

Serviço

Evento: Editais Fora do Armário

Data: 26 de junho de 2026

Horário: 14h

Local: Comitê de Cultura do Amapá – Avenida Procópio Rola, nº 2326, bairro Santa Rita, Macapá (AP)

Fotos: Mary Paes e Arquivo Sereia Caranguejo

Texto: Mary Paes

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

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