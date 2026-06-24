Mazagão renova permanência no Mapa do Turismo Brasileiro e consolida protagonismo do Amapá no setor

Com a atualização em 2026, o município reafirma seu compromisso com o desenvolvimento turístico, mantendo o estado do Amapá com dez municípios integrantes do programa nacional de regionalização.

Por Eduardo Belfort

Após sua inclusão oficial em 2025, o município de Mazagão renovou, em 2026, sua permanência no Mapa do Turismo Brasileiro. Esta atualização reafirma o posicionamento estratégico do Amapá no cenário turístico nacional, mantendo o estado com dez municípios reconhecidos pelo instrumento do Ministério do Turismo, que orienta a aplicação de políticas públicas e a destinação de investimentos no setor.

Para a secretária de Estado do Turismo, Syntia Lamarão, a continuidade no Mapa representa a consolidação do trabalho de valorização das potencialidades locais.

Secretária de Estado do Turismo, Syntia Lamarão

“Mazagão tem tradição, história e belezas naturais que merecem ser valorizadas. A renovação dessa permanência no Mapa garante a continuidade do acesso a políticas específicas para o desenvolvimento do turismo, o que significa mais oportunidades, visibilidade e investimentos constantes para o nosso município”, destaca Syntia.

Atualmente, o Amapá conta com dez municípios reconhecidos no Mapa do Turismo Brasileiro:

Ferreira Gomes

Laranjal do Jari

Macapá

Mazagão

Oiapoque

Pedra Branca do Amapari

Porto Grande

Santana

Tartarugalzinho

Vitória do Jari

Mapa do Turismo Brasileiro

O mapa é um instrumento do Programa de Regionalização do Turismo que define a área (recorte territorial) a ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo no âmbito do desenvolvimento das políticas públicas.

Esta atualização reafirma o posicionamento estratégico do Amapá no cenário turístico nacional

Além disso, os municípios são categorizados no intuito de identificar o desempenho da economia do setor nos municípios, a partir de cinco variáveis cruzadas em uma análise de cluster (método utilizado para classificar um conjunto de dados em grupos). As localidades são identificadas em três categorias: municípios turísticos; com ofertas turísticas complementares; e de apoio ao turismo.

Sobre Mazagão

O município, localizado na região Sul do Amapá, foi implantado oficialmente em 15 de novembro de 1915. No entanto, suas raízes remontam a 23 de janeiro de 1770, com a fundação de Mazagão Velho pela Coroa Portuguesa, criada para abrigar famílias vindas da Mazagão Africana, uma colônia portuguesa no Marrocos que foi desativada e transferida para o Brasil.

Com a atualização em 2026, o município reafirma seu compromisso com o desenvolvimento turístico

Mazagão se notabilizou pelas suas ricas manifestações religiosas e culturais. A mais conhecida, a Festa de São Tiago, acontece de 16 a 28 de julho no distrito de Mazagão Velho e mistura rituais religiosos, cavalhada e teatro a céu aberto, recontando a histórica guerra entre mouros e cristãos. A festividade acontece desde 1777, e Mazagão Velho também concentra um extenso calendário de festas tradicionais ao longo do ano.

Além da notoriedade de São Tiago, o município celebra sua padroeira, Nossa Senhora da Assunção. A força da cultura local também se manifesta em grupos como o São Sebastião, na comunidade de Carvão, e no Festival da Castanha, realizado na Vila Maracá, geralmente no mês de junho. Mazagão também se destaca pelas suas cachoeiras e paisagens naturais, como a cachoeira do rio Maracá e a paisagem bucólica do Lago do Ajuruxi.

Foto de capa: Jorge Júnior

Agência de Notícias do Amapá

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