Meditação, mindfulness e bem-estar são temas da ação “Laboratório de Práticas Contemplativas”, do projeto de extensão da Unifap “Não Pira, Respira!”

O projeto de extensão, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), “Não Pira, Respira!” inicia uma nova ação voltada ao bem-estar e à saúde mental da comunidade acadêmica: o Laboratório de Práticas Contemplativas. Os encontros, com duração de uma hora, acontecem uma vez por mês e reúnem práticas de meditação, exercícios de respiração e reflexões inspiradas na literatura de mindfulness. As primeiras datas já estão confirmadas para 26 de novembro e 28 de janeiro de 2026, com atividades baseadas no livro “Aonde quer que você vá, é você que estará lá”, de Jon Kabat-Zinn.

As inscrições são gratuitas, abertas ao público e estão sendo realizadas pelo formulário on-line https://forms.gle/orCefTkTDtcfFnt47. Quem participar de todos os encontros recebe certificado de participação em projeto de extensão da Unifap. Quem preferir, também pode participar de apenas um dos encontros, de forma livre, porém sem certificação. As atividades acontecem no prédio do Departamento de Letras e Artes (Depla), localizado no campus universitário Marco Zero do Equador, em Macapá (A), e têm como objetivo oferecer um espaço acolhedor para quem busca desacelerar e desenvolver mais presença no cotidiano.

Serviço



Projeto: Não Pira, Respira!

Ação: Laboratório de Práticas Contemplativas

Datas iniciais: 26/11/2025 e 28/01/2026

Local: Prédio do Departamento de Letras e Artes (Depla) da Unifap – Campus Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, KM 02, bairro Universidade, Macapá-AP)

Inscrições:https://forms.gle/orCefTkTDtcfFnt47

Contato para entrevistas: Roberta Scheibe – coordenadora (96) 98116-1783

*Texto e fotos: Juliana Leite (Monitora / Projeto Não Pira, Respira!)

