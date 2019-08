Iniciado curso de francês básico para artesãs da Feira Colaborativa Mulheres que Fazem

O auditório A Banda sediou na tarde de terça-feira, 20, a aula inaugural do curso de francês básico para as artesãs do Programa Feira Colaborativa Mulheres que Fazem, iniciativa da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (CMPPM) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed). Além das inscritas, participaram também autoridades municipais, docentes, artistas e colaboradores.

A iniciativa surgiu como uma demanda das artesãs pela dificuldade em atender clientes que vêm da vizinha Guiana Francesa. A aula começou com um show estilo voz e violão da cantora Sandra Lima, interpretando músicas de artistas amapaenses. Após, as autoridades presentes foram convocadas pelo cerimonial para compor a mesa. Dentre elas estavam a titular da CMPPM, Jairene Lima; a coordenadora técnica da Feira Colaborativa, Roseli Pureza; a professora de francês Kenia Rocha; e Mônica Dias, secretária de Assistência Social e do Trabalho de Macapá, representando o prefeito Clécio Luís.

Os hinos nacional e municipal foram executados e cantados pelos participantes. Ao tomarem a palavra, Jairene Lima e Roseli Pureza elogiaram as artesãs, agradeceram os colaboradores e pediram que as mulheres tivessem empenho e perseverança no curso. “Disponibilizamos quarenta vagas e todas foram preenchidas dentro do prazo de duas semanas. Hoje, temos bem mais do que quarenta mulheres presentes, elas serão inscritas para o próximo curso e também para o Projeto Mulheres que Fazem”, disse a coordenadora Jairene Lima.

“É muito positivo e maravilhoso participar de algo assim, é uma oportunidade única, pois permitirá que possamos explicar aos estrangeiros como nosso produto é feito, falar sobre os detalhes. Às vezes, perdemos encomendas, porque não sabemos nos comunicar com pessoas da Guiana Francesa. Agora, temos a chance de reverter essa situação”, destacou a artesã Yoná da Silva.

Depois da entrega do material para as participantes inscritas, Roseli homenageou as mulheres da Feira Colaborativa com um slide, mostrando uma retrospectiva de um ano do projeto. As dançarinas Renata Juarez e Iara Santos, da Companhia de Dança Anete Peixoto, foram atrações convidadas. A primeira, vestida de branco, dançou ao som de Ne Me Quitte Pas, de Édith Piaf. A segunda, de vermelho, coreografou ao som de Coração Tropical, de Amadeu Cavalcante.

Bruno Monteiro

