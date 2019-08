Meeting de Educação Física Manaus está com inscrições abertas

O Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8/AM-AC-RO-RR) promove nos próximos dias 30 e 31 deste mês, no hotel Intercity, a segunda edição do Meeting de Educação Física Manaus. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas através do site www.cref8.org.br.

Ao todo, serão oferecidos 14 cursos ministrados por profissionais renomados de todo o país. Temas como Educação Física Escolar, Treinamento Funcional, Empreendedorismo e Prescrição de Planilhas de Corridas de Rua estão entre os assuntos abordados.

Segundo o presidente do CREF8, Jean Carlo Azevedo da Silva, a iniciativa é uma forma de parabenizar os Profissionais de Educação Física e os 21 anos de regulamentação da profissão.

“O Meeting reunirá profissionais com grande bagagem e muito conhecimento para compartilhar com os Profissionais de Educação Física do Amazonas. Será um troca de experiências importantíssima”, destaca.

Dia do Profissional de Educação Física

A segunda edição do meeting faz parte da programação especial promovida pelo Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8/AM-AC-RO-RR), em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, celebrado no dia 1º de setembro. Além evento, ocorrerão torneios esportivos de Futebol de Sete e Vôlei de Areia, palestras e ações de orientação na cidade.

Serviço

O quê: segunda edição do Meeting de Educação Física Manaus

Quando: dias 30 e 31 de agosto

Onde: hotel Intercity Manaus, zona Centro-Sul

Inscrições gratuitas no site www.cref8.org.br.

